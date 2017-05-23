Fiat на 40 процентов обновил компактвэн 500L

Компания Fiat представила обновленную версию 500L. Компактвэн получил косметические изменения экстерьера и салона, а также расширенное оснащение. В «Фиате» отмечают, что 40 процентов компонентов модели - новые.

Внешне 500L 2018 модельного года отличается «точечной» решеткой в переднем бампере, немного другим обвесом и круглыми светодиодными ходовыми огнями. При этом в экстерьере прибавилось хрома. Для новинки доступно 37 цветовых сочетаний (плюс три варианта оформления крыши).

В салоне компактвэна изменились руль и приборная панель, где между двух «колодцев» расположен 3,5-дюймовый дисплей. Кроме того, поменялось расположение рычага коробки передач.

В оснащение модели входит мультимедийный комплекс Uconnect с семидюймовым дисплеем и поддержкой Android Auto, Apple CarPlay. За доплату будет предложена 520-ваттная аудиосистема Beats.





Моторная гамма 500L представлена 1,4-литровыми бензиновыми турбоагрегатами мощностью 95 и 120 лошадиных сил, а также 0,9-литровым двигателем TwinAir со 105 силами и «четверкой» TJet, которая может работать на сжиженном газе (120 лошадиных сил). Кроме того, в линейке присутствует 0,9-литровый мотор TwinAir мощностью 85 сил, приспособленный для работы на природном газе (метане).





Среди дизелей - 1,3-литровый MultiJet (95 лошадиных сил) и 120-сильный MultiJet объемом 1,6 литра.





Как и прежде, Fiat 500L будет предлагаться в обычной версии, вседорожной (Trekking) и удлиненной семиместной (Living).



