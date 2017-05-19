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Fiat показал замену Punto
12:06 18.05.2017 |
Компания Fiat опубликовала первые фотографии нового хэтчбека Argo, который появится в Бразилии, как ожидается, придет на смену Punto. Модель рассекретят только к концу месяца, поэтому пока информации об автомобиле мало.
На снимках представлен автомобиль в «оспортивленной» модификации HGT, которую можно опознать по красным вставкам в переднем бампере, 17-дюймовым колесным дискам и крупному патрубку выпускной системы. Габаритная длина автомобиля составит около четырех метров, а объем багажника достигнет 300 литров.
Ожидается, что для Argo будут доступны 1,0- и 1,3-литровые моторы семейства Firefly, которые смогут работать в паре с пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой передач. Вариант HGT получит 140-сильный атмосферный двигатель E.torQ объемом 1,8 литра и шестиступенчатый «автомат». Агрегаты смогут работать как на бензине, так и на этаноле.
О возможности поставок модели на другие рынки пока не сообщается.
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