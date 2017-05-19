Fiat показал замену Punto

Компания Fiat опубликовала первые фотографии нового хэтчбека Argo, который появится в Бразилии, как ожидается, придет на смену Punto. Модель рассекретят только к концу месяца, поэтому пока информации об автомобиле мало.

На снимках представлен автомобиль в «оспортивленной» модификации HGT, которую можно опознать по красным вставкам в переднем бампере, 17-дюймовым колесным дискам и крупному патрубку выпускной системы. Габаритная длина автомобиля составит около четырех метров, а объем багажника достигнет 300 литров.

Ожидается, что для Argo будут доступны 1,0- и 1,3-литровые моторы семейства Firefly, которые смогут работать в паре с пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой передач. Вариант HGT получит 140-сильный атмосферный двигатель E.torQ объемом 1,8 литра и шестиступенчатый «автомат». Агрегаты смогут работать как на бензине, так и на этаноле.

О возможности поставок модели на другие рынки пока не сообщается.