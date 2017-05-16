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В Сингапуре построили гигантский автомат по продаже суперкаров
14:28 16.05.2017 |
В Сингапуре построили необычный автомобильный дилерский центр, выполненный по принципу вендингового автомата. Как сообщает Reuters, в 15-этажном строении может содержаться до 60 машин.
Принадлежит необычный шоу-рум фирме Autobahn Motors. Разработчики пояснили, что хотели таким образом правильно использовать место на загруженных улицах города, а также проявить креативность.
По большей части «вендинговый» гараж заполнен спорт- и суперкарами, а также роскошными моделями и различной классикой. Чтобы получить доступ к одной из машин, необходимо выбрать ее на специальном тачскрине перед парковкой. Система спустит машину вниз примерно за две минуты.
Похожий «автомат» был построен в США, штат Техас, в 2016 году. Его возвела дилерская сеть Carvana. Однако в том случае строение насчитывает восемь этажей и способна припарковать до 30 машин.
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