В Сингапуре построили гигантский автомат по продаже суперкаров

В Сингапуре построили необычный автомобильный дилерский центр, выполненный по принципу вендингового автомата. Как сообщает Reuters, в 15-этажном строении может содержаться до 60 машин.

Принадлежит необычный шоу-рум фирме Autobahn Motors. Разработчики пояснили, что хотели таким образом правильно использовать место на загруженных улицах города, а также проявить креативность.





По большей части «вендинговый» гараж заполнен спорт- и суперкарами, а также роскошными моделями и различной классикой. Чтобы получить доступ к одной из машин, необходимо выбрать ее на специальном тачскрине перед парковкой. Система спустит машину вниз примерно за две минуты.





Похожий «автомат» был построен в США, штат Техас, в 2016 году. Его возвела дилерская сеть Carvana. Однако в том случае строение насчитывает восемь этажей и способна припарковать до 30 машин.