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BMW предложит беспроводные зарядные станции для электромобилей в 2018 году
12:50 15.05.2017 |
Компания BMW готовится вывести на рынок систему беспроводной подзарядки аккумуляторов гибридных и электрических транспортных средств.
Продемонстрированная система использует индукционный метод. Базовая станция содержит индукционную катушку, создающую электромагнитное поле при поступлении переменного тока. В днище автомобиля встроена аналогичная катушка, улавливающая сгенерированное поле и конвертирующая полученную энергию в постоянный ток, который служит для подзарядки батарей.
Базовая станция имеет довольно компактные размеры. Она может устанавливаться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе. Для организации процесса подзарядки достаточно расположить машину над передающим энергию модулем - в этом поможет бортовой компьютер автомобиля.
С 2018 года приобрести беспроводную систему подзарядки смогут владельцы гибридных седанов BMW 530e. Комплекс обеспечивает мощность в 3,2 кВт. Утверждается, что на полную подзарядку блока аккумуляторов ёмкостью 9,2 кВт·ч (устанавливается на модель 530e) потребуется приблизительно 3,5 часа.
О стоимости системы беспроводной подзарядки немецкий автопроизводитель, к сожалению, пока умалчивает.
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