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В Норвегии создадут контейнерное судно с системой автопилотирования
14:07 12.05.2017 |
Норвежская фирма Yara, один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений, и технологическая компания Kongsberg объявили о планах по созданию первого в мире автопилотируемого контейнерного судна с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу.
Предполагается, что контейнеровоз под названием Yara Birkeland будет оборудован полностью электрической силовой установкой. Это передовое судно позволит частично разгрузить традиционные автомобильные магистрали за счёт отказа от грузовых перевозок, что положительно отразится на дорожной обстановке и даст возможность поднять качество воздуха вдоль трасс.
В рамках нового проекта Kongsberg будет отвечать за все ключевые технологии. Это электрическая силовая установка, блок аккумуляторных батарей высокой ёмкости и системы управления. Кроме того, специалистам Kongsberg предстоит оборудовать судно массивом необходимых сенсоров, а также средствами удалённого мониторинга и контроля.
Эксплуатацию Yara Birkeland планируется начать уже во второй половине следующего года. Правда, на этом этапе на борту судна будет находиться команда, отвечающая за управление и навигацию.
С 2019 года участники проекта рассчитывают перевести контейнеровоз на дистанционное управление через диспетчерский центр. Полностью автономные рейсы судно, как ожидается, начнёт совершать с 2020-х годов.
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