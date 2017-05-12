Компания BMW подтвердила появление нового купе 8-Series

Прототип модели покажут 26 мая на конкурсе элегантности Concorso dʼEleganza Villa dʼEste. Об этом в рамках собрания акционеров BMW заявил председатель совета директоров марки Харальд Крюгер.

По словам Крюгера, новая «восьмерка» станет «настоящим роскошным спорткупе», при этом никаких подробностей о будущем автомобиле он не привел. Известно лишь, что в серии такая машина появится в 2018 году.

Ранее производитель зарегистрировал несколько торговых марок для семейства 8-Series, включая 825, 830, 835, 850, 860, M850 и M8. Модель построят на том же шасси, что флагманский седан 7-Series. В гамме версий появится не только двухдверное купе, но и купеобразный седан и кабриолет.

По неофициальным данным, все будущие «восьмерки» в М-варианте получат четырехлитровый мотор V8 с двумя турбинами, развивающий 600 сил. С нуля до 100 километров в час «заряженные» машины смогут разгоняться менее чем за четыре секунды.

BMW 8-Series выпускалась с 1989 по 1999 годы. Модель предлагалась с моторами V8 и V12, а 560-сильная M-версия была построена в единственном экземпляре, но не запущена в серию. В компании посчитали, что у такой машины нет шансов на коммерческий успех. Всего собрали около 31 тысячи «восьмерок».

Предположительно, по внешнему виду автомобили окажутся близки к концепту Gran Lusso, разработанному BMW совместно с Pininfarina. При этом в 2016 году в Сеть попали шпионские снимки тестового прототипа купе 8-Series.