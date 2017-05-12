В Южной Корее появится крупный полигон K-City для тестирования робомобилей

Уже в октябре нынешнего года в Южной Корее начнёт функционировать полигон K-City - одна из крупнейших в мире специализированных площадок для испытаний самоуправляемых автомобилей.

K-City будет представлять собой некое подобие города, занимающего площадь около 360 000 м2. Здесь будут проложены улицы с перекрёстками, дорожными знаками и светофорами, скоростная дорога, участки с кольцевым и односторонним движением и пр.

Полигон проектируется с целью тщательного всестороннего испытания роботизированных автомобилей и технологий межмашинного взаимодействия. Для тестирования робомобилей разработчикам не потребуются специальные разрешения, что позволит проводить испытания максимально оперативно.

Осенью нынешнего года будет введена в строй первая очередь K-City. Полностью полигон планируется открыть в первой половине 2018-го. Инвестиции в проект составят около 11 млрд вон, или приблизительно 10 млн долларов США.

По мнению участников автомобильного рынка, одно из наиболее важных преимуществ систем автономного управления - это реальные перспективы снижения количества ДТП и уровня смертности на дорогах. Согласно статистике независимых экспертов, более 90 % аварий со смертельным исходом происходят по причине ошибок людей, совершаемых, как правило, в результате невнимательности. Автопилот будет лишён этого недостатка.