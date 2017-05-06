Компания Peugeot официально представила обновленный хэтчбек 308. У модели появился новый дизель и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin.

Обновленный хэтчбек от дорестайлинга можно отличить по новой решетке радиатора, на которую с капота (тоже слегка подправленного) переехала эмблема марки. Также у 308-го изменился передний бампер (другие боковые воздухозаборники и секции противотуманок) и появились полностью светодиодные фары головного света.





Салон остался прежним. Ранее предполагалось, что Peugeot 308 получит интерьер i-Cockpit второго поколения, как на новом 3008-м, однако единственными изменениями в хэтчбеке станут новая навигация с поддержкой отображения пробок в реальном времени от сервиса TomTom и мультимедийная система с функцией Mirror Screen, дублирующей на экране комплекса дисплей смартфона.

Новый восьмиступенчатый «автомат» будет доступен для 180-сильного дизеля, которым оснащается «подогретая» модификация 308 GT. Другое отличие рестайлинговой машины - это появление нового 130-сильного четырехцилиндрового агрегата 1.5 на «тяжелом топливе».

Также в линейке 308-го есть модернизированный трехцилиндровый бензиновый мотор мощностью 130 сил, который теперь работает в паре с новой шестиступенчатой «механикой».

В оснащение модели вошел круиз-контроль, который может замедлить автомобиль до полной остановки (только для «автоматов»; на версиях с «механикой» скорость снизиться до 30 километров в час), системы слежения за разметкой и предупреждения фронтальных столкновений.