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Nissan предложил водителям "цифровой детокс"
15:26 04.05.2017 |
Компания Nissan представила устройство, с помощью которого водители могут пройти «цифровой детокс» - это специальный бокс-«глушилка» Nissan Signal Shield для смартфонов.
Находясь в боксе, изготовленном по принципу «клетки Фарадея», гаджеты полностью теряют связь с внешним миром - в нем блокируются любые сигналы, в том числе Wi-Fi и Bluetooth. При этом смартфон можно подключить к мультимедийному комплексу при помощи кабеля.
Разработчики полагают, что Nissan Signal Shield может поспособствовать повышению безопасности движения, поскольку водитель не будет отвлекаться на звонки и различные уведомления телефона. Бокс предполагается устанавливать между сиденьями, в виде подлокотника.
Пока устройство носит статус концепта. Когда Nissan планирует начать продажи бокса - не уточняется.
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