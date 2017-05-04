Компания Nissan представила устройство, с помощью которого водители могут пройти «цифровой детокс» - это специальный бокс-«глушилка» Nissan Signal Shield для смартфонов.

Находясь в боксе, изготовленном по принципу «клетки Фарадея», гаджеты полностью теряют связь с внешним миром - в нем блокируются любые сигналы, в том числе Wi-Fi и Bluetooth. При этом смартфон можно подключить к мультимедийному комплексу при помощи кабеля.





Разработчики полагают, что Nissan Signal Shield может поспособствовать повышению безопасности движения, поскольку водитель не будет отвлекаться на звонки и различные уведомления телефона. Бокс предполагается устанавливать между сиденьями, в виде подлокотника.

Пока устройство носит статус концепта. Когда Nissan планирует начать продажи бокса - не уточняется.