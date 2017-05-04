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В Великобритании сделали "пластиковые" дороги
13:03 04.05.2017 |
Шотландский стартап MacRebur разработал состав асфальтовой смеси, в котором используется переработанный пластик. Первая дорога, выполненная с использованием нового покрытия, была проложена в графстве Камбрия на северо-западе Великобритании. Об этом сообщает BBC.
Разработчики не сообщают точный состав смеси, однако известно, что переработанный пластик заменил битум - продукт переработки нефти, который используют для затвердевания покрытия. Вместо битума в MacRebur стали применять специальные крошечные гранулы, изготовленные из пластиковых отходов.
В компании утверждают, что «пластиковые» дороги на 60 процентов прочнее и примерно в 10 раз долговечнее традиционных асфальтовых покрытий.
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