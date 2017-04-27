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Топливно-энергетический комплекс
Летающий автомобиль AeroMobil станет серийным к 2020 году
17:08 27.04.2017 |
На выставке Top Marques в Монако словацкая компания AeroMobil представила обновленную версию прототипа летающего автомобиля. Вместе с тем фирма заявила, что первые покупатели получат свои машины в 2020 году.
Работа над аэромобилем ведется уже свыше 25 лет. Обновленный прототип обладает почти шестью метрами длины, а его ширина при разложенных крыльях достигает без малого девяти метров (в режиме автомобиля - 2,2 метра).
Машина оснащена двухлитровой оппозитной «четверкой». Она вырабатывает энергию для двух электромоторов на передней оси (мощность аэромобиля как автомобиля равна 110 лошадиным силам) и отвечает за работу винта. В авиационном режиме мощность достигает 300 сил.
Салон рассчитан на двоих человек, максимальная взлетная масса составляет 960 килограммов. Скорость движения в воздухе - до 260 километров в час. Дальность полета при 90-литровом баке равна 750 километрам. Заправлять аэромобиль нужно обычным бензином.
На дороге аэромобиль развивает 160 километров в час, на разгон до «сотни» уходит десять секунд. Взлет происходит при скорости около 130 километров в час.
В компании отмечают, что на полную трансформацию машины для полета требуется не более трех минут. При движении на земле за безопасность пассажиров отвечают подушки безопасности и ремни с преднатяжителями, а в воздухе - автоматически раскрывающийся парашют, интегрированный в корпус аэромобиля.
В 2015 году летающий автомобиль AeroMobil рухнул во время испытаний. Пилот успел воспользоваться системой катапультирования и благополучно приземлился с парашютом. Прототип упал с высоты 300 метров. Причинами случившегося в компании назвали непредвиденные сложности.
Стоимость серийного аэромобиля, на который разработчики уже принимают предзаказы, равна 1,2-1,5 миллиона евро.
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