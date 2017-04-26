Компания Jeep привезла на автошоу в Шанхае концепт Yuntu (в прочтении на китайском означает «облако»), который служит предвестником семиместного кроссовера для рынка Китая. Прототип отличается роскошной отделкой салона и гибридной силовой установкой.

Подробностей о модели крайне мало. Известно лишь, что в гибридной системе предусмотрена возможность зарядки от внешней сети, а выпуск серийной версии планируется на совместном предприятии GAC-FCA в Китае. О возможности выхода кроссовера за пределы китайского рынка не сообщается.

Отличительными особенностями концепта стали задние «суицидальные» двери, отсутствие центральных стоек и стеклянная крыша. Во внешности угадываются черты некоторых нынешних моделей Jeep - в частности, компактного Renegade и семейства Cherokee.

В футуристичном интерьере, помимо отделки кожей и деревом, можно подметить «парящий» центральный тоннель, а также обилие дисплеев. Для пассажиров второго и третьего рядов предусмотрено сразу по два экрана, еще три дисплея (включая цифровую приборную панель) установлено спереди. Общее количество тачскринов и мониторов достигает одиннадцати.





О сроках выхода серийного варианта информации пока нет.