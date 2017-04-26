Финансовые новости
- |
- 26.04.17
- |
- 12:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Компания Alphabet начала развозить в США пассажиров на управляемых автопилотом такси
09:18 26.04.2017 |
Компания Waymo, которая, как и интернет-гигант Google, входят в холдинг Alphabet, начала в городе Финикс (штат Аризона) в тестовом режиме возить пассажиров на своих машинах, управляемых автопилотом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Waymo.
Как следует из материалов компании, добровольцам из числа местных жителей было предложено участвовать в программе испытаний. С помощью специального приложения для мобильных устройств они могут вызвать один из управляемых компьютером автомобилей Waymo и бесплатно пользоваться им как такси в течение дня.
Сколько именно человек пожелали участвовать в программе, в Waymo не раскрывают. Представители компании заявляют, что в перспективе планируют отобрать для этого в Финиксе сотни людей. В настоящее время добровольцев возят только в пределах нескольких районов города. Специалисты Waymo учитывают их замечания, чтобы усовершенствовать свои автомобили, в которых пока все равно находится водитель на случай непредвиденных инцидентов.
В автопарк Waymo в настоящее время входят 100 пассажирских минифургонов производства Fiat Chrysler, какую их часть тестируют в Финиксе, пока не уточняется. Машины оборудованы датчиками, позволяющими следить за дорогой и окружающей обстановкой, а также компьютером, выполняющим функции водителя. Ранее в Waymo озвучили планы заказать еще 500 машин с системой автопилота.
Целый ряд технологических компаний пытаются создать надежные и безопасные беспилотные автомобили, которые можно было бы использовать в США в массовом порядке. В их числе Volkswagen Group of America, Uber, Mercedes-Benz, Tesla, Nissan, BMW, Honda, Ford и другие. В нескольких американских штатах такие машины уже испытывают.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Москва поддерживает Талибан
|В посольстве Украины объяснили возможное сокращение финпомощи от США
|Предвыборные обещания Трампа: что удалось за 100 дней
|"Газпром" подписал соглашение с европейскими партнерами о финансировании газопровода "Северный поток-2"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|VR-шлем DJI Goggles, позволяющий управлять БПЛА жестами, поступит в продажу в мае
|Компания Alphabet начала развозить в США пассажиров на управляемых автопилотом такси
|Uber объявила о намерении создать "летающий автомобиль" к 2020 году
|Google изменит алгоритм поиска для борьбы с фейковыми новостями
|Как два хулигана создали компанию на $1 млрд
|В BMW предсказали "смерть" механических коробок и "роботов"
Это интересно
|Sennheiser и Samsung адаптируют смарт-гарнитуру AMBEO под Android
|Смартфон Xiaomi Mi Mix 2 получит новое решение для воспроизведения голоса собеседника
|Миллиардер Бернар Арно выкупит оставшуюся долю в Christian Dior за 12 млрд евро
|Питающиеся пластиком гусеницы помогут в борьбе с мусором
|Apple наняла экспертов NASA для испытаний беспилотных автомобилей
|VW сделал для китайцев большой гибридный седан
|Может ли неискренность помочь вашей карьере