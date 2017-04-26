Финансовые новости
- |
- 26.04.17
- |
- 12:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Uber объявила о намерении создать "летающий автомобиль" к 2020 году
07:59 26.04.2017 |
Американская транспортная компания Uber намерена разработать летающие автомобили и создать инфраструктуру, необходимую для их вертикального взлета и подсадки в городских условиях. Об этом сообщила американская газета USA Today со ссылкой на представителей компании. Рабочий прототип такой машины планируется cоздать к 2020 году и продемонстрировать его на Всемирной выставке в Дубае.
"Городская авиация - это логичный следующий шаг для Uber, - отметил на открывшейся в Далласе конференции Elevate Summit руководитель программ создания новых продуктов компании Джефф Холден. - Именно поэтому мы стремимся реализовать концепцию, которую можно сформулировать так: "Нажми кнопку - и лети".
Как отметила в этой связи телекомпания NBC, Uber при реализации этого проекта намерена сотрудничать с пятью авиастроительными компаниями, в частности, с бразильской Embraer и американской Bell Helicopters, а также с муниципальными властями Далласа и Дубая.
Сейчас сразу несколько компаний разрабатывают прототипы летающих автомобилей - от аэрокосмического гиганта Airbus Group, разрабатывающего машину под названием Vahana, до стартапа в Словакии AeroMobil Flying Car, отметила NBC. Этот словацкий стартап продемонстрировал на прошлой неделе на автомобильном шоу в Монако свою модель и даже объявил о готовности принимать предварительные заказы на пятиместную машину, стоимость которой может составить в 2020 году, когда начнутся поставки, от $1,3 млн до $1,6 млн.
Еще одна представленная на выставке модель, по данным NBC - созданный в Нидерландах трехколесный аппарат PAL-V, который рекламируют как "первую прошедшую процесс сертификации коммерческую летающую машину" стоимостью от $400 тыс. до 600 тыс., способную развивать в полете скорость до 180 километров в час.
Минусом во всех этих проектах, отметила телекомпания, является то, что водителю таких летающих машин придется получать как обычные права, так и лицензию пилота.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Москва поддерживает Талибан
|В посольстве Украины объяснили возможное сокращение финпомощи от США
|Предвыборные обещания Трампа: что удалось за 100 дней
|"Газпром" подписал соглашение с европейскими партнерами о финансировании газопровода "Северный поток-2"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|VR-шлем DJI Goggles, позволяющий управлять БПЛА жестами, поступит в продажу в мае
|Компания Alphabet начала развозить в США пассажиров на управляемых автопилотом такси
|Uber объявила о намерении создать "летающий автомобиль" к 2020 году
|Google изменит алгоритм поиска для борьбы с фейковыми новостями
|Как два хулигана создали компанию на $1 млрд
|В BMW предсказали "смерть" механических коробок и "роботов"
Это интересно
|Sennheiser и Samsung адаптируют смарт-гарнитуру AMBEO под Android
|Смартфон Xiaomi Mi Mix 2 получит новое решение для воспроизведения голоса собеседника
|Миллиардер Бернар Арно выкупит оставшуюся долю в Christian Dior за 12 млрд евро
|Питающиеся пластиком гусеницы помогут в борьбе с мусором
|Apple наняла экспертов NASA для испытаний беспилотных автомобилей
|VW сделал для китайцев большой гибридный седан
|Может ли неискренность помочь вашей карьере