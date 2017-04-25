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Топливно-энергетический комплекс
В Шанхае дебютировало электрокупе MG
15:48 24.04.2017 |
Принадлежащая китайской компании SAIC марка MG представила в Шанхае концепт электрического купе E-Motion. По мотивам четырехместного прототипа фирма планирует к 2020 году выпустить серийную машину.
Силовую установку для двухдверки готовили в SAIC. Многие подробности о ней держатся в секрете, однако известно, что концепт способен разгоняться с места до ста километров в час менее чем за четыре секунды. Максимальный запас хода при этом составляет свыше 500 километров.
Особенностями экстерьера новинки стали двери-«крылья» и множество аэродинамических компонентов во главе с огромным диффузором сзади. Кроме того, передняя оптика отличается активной «крышкой», поднимающейся при смене режима освещения.
Концепт получил также почти полностью стеклянную крышу.
Кресла в салоне E-Motion разделены высоким центральным тоннелем. В передней и задней частях на нем расположены сенсорные панели для управления мультимедийной системой и прочими функциями. Сенсорные клавиши установлены и на обшивках передних дверей.
Еще одной необычной деталью стал руль, визуально кажущийся трехспицевым (в действительности спица одна - снизу).
По информации Autocar, стоимость серийной версии купе может составить менее 40 тысяч долларов. MG примет решение о запуске модели после оценки реакции публики на концепт.
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