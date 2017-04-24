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Pininfarina подготовила для китайцев 800-сильный кроссовер
11:47 24.04.2017 |
Итальянское ателье Pininfarina и китайская компания Hybrid Kinetic Group представили на автошоу в Шанхае совместный концепт кроссовера. Модель, подготовленная в пяти- (K550) и семиместной (K750) версиях, получила более чем 800-сильную силовую установку с микротурбогенератором.
Обе модификации получили те же агрегаты, что и показанный ранее на Женевском автосалоне седан H600. Это два электромотора и микротурбогенератор HK, отвечающий за подзарядку комплекта батарей. При полной «заправке» аккумуляторы, рассчитанные на 50 тысяч циклов зарядки, обеспечивают запас хода до 1000 километров.
Данных о динамике разработчики не привели, однако концепт H600 способен ускоряться с места до «сотни» примерно за три секунды.
Внешне кроссоверы тоже напоминают H600 - передняя часть оформлена почти в таком же дизайне. Между собой прототипы отличаются компоновкой салона и, судя по изображениям, немного другой задней частью кузова.
О планах на серийных выпуск концептов в Pininfarina и Hybrid Kinetic Group пока не говорят. Известно, что партнерское соглашение между компаниями рассчитано на несколько лет.
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