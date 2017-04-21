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Топливно-энергетический комплекс
Chevrolet привезла в Шанхай "адаптивный" кроссовер
19:33 21.04.2017 |
На Шанхайском автосалоне дебютировал прототип Chevrolet FNR-X, который производитель называет «многоцелевым концептуальным спортивным автомобилем». Первые три буквы в названии расшифровываются как «Find New Road» - «ищи новые пути», такой слоган марка использует для рекламных кампаний последние несколько лет. Буква «Х» говорит о том, что это вседорожник. При этом каждая из систем машины может настраиваться под конкретные условия движения.
Одной из особенностей кроссовера является активная аэродинамика. Электроника регулирует специальные створки в решетке радиатора и щитки в колесных дисках, настраивает передний и задний спойлер, а также изменяет положение боковых «юбок». В каждом из режимов движения система добивается наименьшего аэродинамического сопротивления, улучшая топливную экономичность.
Прототип оснащен подзаряжаемой гибридной силовой установкой, но в Chevrolet не уточняют ее характеристики. Известно лишь, что она имеет два режима работы: обычный (его называют Versatility, адаптивный) и спортивный. Также есть настраивается и подвеска автомобиля, у которой может меняться дорожный просвет.
Кроме того, у новинки есть автопилот, который может работать даже вне дорог, выбирая маршрут «даже в сложных дорожных условиях», а также проекционный дисплей, способный выводить картинку дополненной реальности с охватом в 270 градусов.
Будет ли аналогичная машина выпускаться серийно, в Chevrolet пока не говорят.
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