На Шанхайском автосалоне дебютировал прототип Chevrolet FNR-X, который производитель называет «многоцелевым концептуальным спортивным автомобилем». Первые три буквы в названии расшифровываются как «Find New Road» - «ищи новые пути», такой слоган марка использует для рекламных кампаний последние несколько лет. Буква «Х» говорит о том, что это вседорожник. При этом каждая из систем машины может настраиваться под конкретные условия движения.

Одной из особенностей кроссовера является активная аэродинамика. Электроника регулирует специальные створки в решетке радиатора и щитки в колесных дисках, настраивает передний и задний спойлер, а также изменяет положение боковых «юбок». В каждом из режимов движения система добивается наименьшего аэродинамического сопротивления, улучшая топливную экономичность.

Прототип оснащен подзаряжаемой гибридной силовой установкой, но в Chevrolet не уточняют ее характеристики. Известно лишь, что она имеет два режима работы: обычный (его называют Versatility, адаптивный) и спортивный. Также есть настраивается и подвеска автомобиля, у которой может меняться дорожный просвет.





Кроме того, у новинки есть автопилот, который может работать даже вне дорог, выбирая маршрут «даже в сложных дорожных условиях», а также проекционный дисплей, способный выводить картинку дополненной реальности с охватом в 270 градусов.

Будет ли аналогичная машина выпускаться серийно, в Chevrolet пока не говорят.