Компания Opel представила новую модель - вседорожник под название Grandland X, который на европейском рынке должен будет составить конкуренцию Seat Ateca и Nissan Qashqai. Публичный дебют автомобиля состоится осенью на моторшоу во Франкфурте.

Габаритная длина новинки составляет 4477 миллиметров, ширина - 1844 миллиметра, высота - 1636 миллиметров, а размер колесной базы достигает 2675 миллиметров. Таким образом, кроссовер получился почти на 20 сантиметров длиннее младшего представителя семейства - Crossland X, а также на 10 сантиметров длиннее Nissan Qashqai. При этом объем багажника у новой модели составляет 514 литров (1652 литра при сложенных задних креслах), что на 84 литра больше, чем у «Кашкая».

Новый пятиместный «Опель» построен на той же модульной платформе группы PSA, что и Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross. В компании пока не говорят, с какими моторами будет предлагаться кроссовер, однако, вероятно, у него появятся те же агрегаты, что и у французских моделей. Так, 3008-й доступен со 130-165-сильными бензиновыми моторами объемом от 1,2 до 1,6 литра, а также с дизелями мощностью до 180 сил.





Вместо полноприводной трансмиссии на кроссовер установлена система Grip Control. Она оптимизирует алгоритмы системы стабилизации и противобуксовочной системы под дорожные условия.

В оснащение Grandland X войдет адаптивный круиз, круговой видеообзор, адаптивные светодиодные фары, подогревы руля, передних и задних кресел, беспроводная зарядка для смартфонов.

У европейских дилеров новинка появится к началу 2018-го.