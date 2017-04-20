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Константин Кушнер
Компания BMW удлинила "пятерку" на 13 сантиметров
18:52 20.04.2017 |
На моторшоу в Шанхае компания BMW представила удлиненную модификацию новой «пятерки» - Li. Колесная база седана возросла на 133 миллиметра - до 3108 миллиметров, при этом масса автомобиля стана на 130 килограммов меньше по сравнению с аналогичным автомобилем предыдущего поколения.
Удлиненный вариант, разработанный специально для азиатского рынка, также получил улучшенную шумоизоляцию, мониторы мультимедийной системы, закрепленные на подголовниках передних кресел, панорамную стеклянную крышу и планшет с сенсорным экраном, встроенный в подлокотник второго ряда сидений. Сами кресла оснащены электрорегулировками.
Модификация Li будет доступна как для базовых версий с 224-сильной двухлитровой турбированной «четверкой», так и для BMW 540, которая оснащается трехлитровой «шестеркой» мощностью 340 лошадиных сил.
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