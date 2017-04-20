Компания Citroen представила новый серийный кроссовер C5 Aircross, мировая премьера которого состоялась на автошоу в Шанхае. Одной из ключевых особенностей модели, согласно пресс-релизу марки, стал интерьер, сфокусированный на комфорте каждого пассажира. В «Ситроене» назвали кроссовер «ориентированным на людей».

Новинка стала серийным продолжением концепта Aircross, показанного в 2015 году. От прототипа она унаследовала дизайн оптики и некоторые черты обвеса. Габаритная длина вседороника составляет 4,5 метра, ширина - 1,84 метра, высота - 1,67 метра, а размер колесной базы достигает 2,73 метра. Объем багажника равен 482 литрам.

Citroen C5 Aircross построен на платформе EMP2, которая уже используется, например, для Peugeot 3008. Кроссовер первым среди серийных «Ситроенов» получил новую подвеску с «прогрессивными гидравлическими подушками». Это два гидравлических стопора на ходе сжатия и отбоя, установленные в двухтрубных амортизаторах, которые позволяют избежать пробоев. На крупных ямах гидравлический стопор не допускает удара в конце хода штока, плавно завершая его движение, рассеивая энергию и не давая резкого отскока обратно. Ранее в «Ситроене» поездку на машине с такой подвеской сравнили «с полетом на ковре-самолете».





Салон C5 Aircross имеет необычную узорчатую обшивку сидений и двухцветное оформление, передние сиденья с массажем, панорамную крышу с люком, 12,3-дюймовую цифровую приборную панелью и восьмидюймовый тачскрином мультимедийного комплекса, систему кругового видеообзора.





Вместе с тем новинка оснащена набором систем безопасности и помощи водителю, включая функции автоматического экстренного торможения и удержания в полосе, а также адаптивный круиз-контроль с возможностью полной остановки машины.

О моторной гамме информации пока нет, но в Citroen сообщили, что кроссовер станет первой моделью марки с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки от внешней сети.





Концепт-предвестник был оснащен 313-сильной системой с турбомотором 1.6 и электродвигателем на задней оси. По неофициальным данным, кроссовер будет предлагаться также с моторами объемом от 1,2 до 2,0 литра и мощностью 120-180 лошадиных сил. Полный привод будет только у гибрида, остальные версии получит передний привод.

Продажи C5 Aircross в Китае начнутся в октябре 2017 года, на европейский рынок он должен выйти к концу 2018 года.