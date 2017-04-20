Компания Qoros официально раскрыла концепт электросуперкара, подготовленный при участии фирмы Koenigsegg. Прототип K-EV оснащен четырьмя электродвигателями общей мощностью 870 лошадиных сил.

Каждый мотор отвечает за вращение одного колеса. На разгон до первой «сотни» полноприводный концепт тратит менее 2,7 секунды, тогда как максимальная скорость равна 260 километрам в час. Запас хода, согласно разработчикам, превышает 480 километров.

Судя по изображениям новинки, под днищем машины установлен блок батарей емкостью 107 киловатт-часов. Для сравнения, топовая Tesla Model S оснащается аккумуляторами примерно такой же емкости (100 киловатт-часов).

В основе Qoros K-EV лежит карбоновый монокок. При этом кузов у модели асимметричный - с водительской стороны установлена одна большая дверь, поднимающаяся вверх. С пассажирской стороны использованы две двери, где передняя открывается традиционным образом, а задняя - сдвигается.

Салон у концепта четырехместный, с карбоновыми каркасами сидений. В интерьере можно подметить также почти полное отсутствие физических кнопок - все органы управления функциями реализованы с помощью сенсорных панелей.

Как сообщалось ранее, K-EV должен послужить предвестником серийного электрического седана Qoros, чей запуск намечен на 2019 год.