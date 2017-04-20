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Топливно-энергетический комплекс
Skoda показала электрический купе-кроссовер
13:49 19.04.2017 |
Габаритная длина прототипа Skoda составляет 4645 миллиметров, ширина - 1917 миллиметров, высота - 1550 миллиметров, а размер колесной базы достигает 2850 миллиметров. Одним из самых ярких элементов дизайна машины являются особые светодиодные фары головного света, которые должны напоминать чешский богемский хрусталь.
Купеобразный кроссовер построен на «фольксвагеновской» модульной платформе, которую разработали специально для электромобилей. Новинка оснащена электрической силовой установкой, состоящей из двух электромоторов суммарной мощностью 306 лошадиных сил. Максимальная скорость машины - 180 километров в час. Запас хода - 500 километров.
В салоне установлены пять экранов, несколько беспроводных зарядок для смартфонов и кресла, которые поворачиваются на 20 градусов, когда двери автомобиля открываются. Сиденья вернутся в привычное положение в тот момент, когда двери закроются. Кроме того, прототип получил систему автономного управления, которая может менять полосу движения и управлять автомобилем в пробках.
Будет ли Skoda Vision E запущена в сери, пока не уточняется. Ранее в компании заявляли, что первый электрокар марки появится в 2020 или 2021 году.
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