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Топливно-энергетический комплекс
Lincoln представил новый Navigator
18:21 12.04.2017 |
Компания Lincoln представила внедорожник Navigator нового поколения. Мировая премьера модели, внешне почти в точности повторяющей прошлогодний концепт-кар, состоялась на моторшоу в Нью-Йорке.
Новый «Навигатор» построен на шасси Ford F-150 со стальной рамой, у него теперь алюминиевый кузов, который позволил сбросить почти 91 килограмм массы, и модификации со стандартной и удлиненной колесной базой. В последнем случае габаритная длина автомобиля достигает 5,6 метра.
Navigator L с удлиненной колесной базой
В движение большой внедорожник приводится 3,5-литровой битурбо «шестеркой» EcoBoost, мощность которой возросла с 385 до 456 лошадиных сил. Агрегат теперь работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, при этом вместо селектора используются небольшие кнопки на передней панели. Динамические характеристики и данные по расходу топлива в компании пока не уточняют.
В салоне у «Навигатора» появилась цифровая приборная панель с 12-дюймовым экраном, новый большой экран мультимедийной системы SYNC 3 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, проекционный дисплей, камера кругового видеообзора, адаптивный круиз-контроль, контролирующий скорость даже в пробках, а также передние кресла с массажем с 30 электрорегулировками и аудиосистема Revel Ultima с 20 динамиками.
В базе модель будет предлагаться с семью посадочными местами. На втором ряду появится развлекательная система с двумя 10-дюймовыми экранами, на которые может выводиться разная картинка, а третий ряд имеет электропривод складывания. Всего в салоне предусмотрено шесть USB-разъемов, четыре 12-вольтовые розетки и одна на 110 вольт.
Самой роскошной модификацией будет Black Label, покупатели которой смогут воспользоваться службой консьерж-сервиса. Продажи модели начнутся осенью.
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