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Топливно-энергетический комплекс
Dodge Challenger Demon получил 850-сильный мотор
15:06 12.04.2017 |
Компания Dodge официально представила самую мощную и быструю модификацию купе Challenger - Demon. Модель, первый публичный показ которой состоится на автосалоне в Нью-Йорке, оснастили 850-сильным двигателем (1044 Нм).
Двухдверку укомплектовали 6,2-литровым мотором V8. Похожий агрегат используется на Challenger и Charger Hellcat, а также на Jeep Grand Cherokee Trackhawk. При этом двигатель «Демона» укомплектовали, например, новым приводным нагнетелем, доработанной системой впрыска топлива, а также новым впуском.
Мотор «Демона» сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. От агрегата, используемого на Hellcat, этот «автомат» отличается, в частности, доработанным гидротрансформатором.
C места до 96 километров в час Dodge Challenger Demon разгоняется за 2,3 секунды. Четверть мили (402 метра) купе проезжает за 9,65 секунды. На финише этой дистанции новинка набирает 224 километра в час.
В Dodge отметили, что новинка смогла уже установить несколько мировых рекордов. Например, «Демон» стал первым серийным автомобилем, сумевшим на разгоне проехать только на двух задних колесах (сделал wheelie) 89 сантиметров. Помимо этого, водитель Challenger Demon испытывает на разгоне продольную перегрузку, равную 1,8g - самую большую среди всех серийных машин.
Ради снижения массы купе, в Dodge установили на Challenger Demon полые стабилизаторы поперечной устойчивости, а также небольшие (по сравнению с Hellcat) 360-миллиметровые четырехпоршневые тормоза. Вместе с этим из автомобиля удалили, например, аудиосистему, парктроник и все кресла, помимо водительского. Все это позволило сэкономить 90 килограммов.
При этом в Dodge опционально готовы вернуть на место все кресла - по одному доллару за каждое сиденье. Список допоборудования Challenger Demon также включает в себя 900-ваттную аудиосистему Harman Kardon, подогрев и вентиляцию кресел, обогрев руля и люк.
В перечень оснащения Dodge Challenger Demon также входят дрэговые шины, самый большой воздухозаборник среди всех серийных автомобилей, система для перевода силового агрегата на гоночное топливо, набор инструментов и запчастей, а также функция трансбрейк, которая используется в автомобилях для дрэг-рейсинг.
Компания Dodge выпустит 3000 экземпляров Challenger Demon для рынка США и еще 300 для Канады. Стоимость купе пока не называется.
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