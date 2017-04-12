Компания Cadillac рассказала об автопилоте для флагманской модели CT6. Седан 2018 модельного года получил систему Super Cruise, которая самостоятельно управляет автомобилем на шоссе и позволяет водителю убрать руки с руля.

Возможность «бросить» руль - одна из главных особенностей системы. Автопилот способен ускоряться и тормозить до полной остановки, а также удерживать машину в полосе. Однако из соображений безопасности в Cadillac добавили функцию слежения за направлением взгляда водителя.

Для этого в салоне (на рулевой колонке) установлена инфракрасная камера, а на руле появился специальный индикатор уровня внимания человека за рулем. Если система посчитает, что водитель слишком сильно отвлечен от дороги (например, подолгу не смотрит вперед), он получит ряд звуковых и визуальных предупреждений. В крайнем случае автопилот вовсе остановит машину.

Как и большинство систем автономного управления, Super Cruise работает с помощью радара LiDAR и установленных под лобовым стеклом камер. Кроме того, автопилот Cadillac опирается на данные GPS - он может быть активирован только на тех дорогах, которые обозначены как подходящие. В компании отметили, что во время тестов инженеры прошли «каждую милю» автомагистралей США и Канады, чтобы сформировать специальную карту для автопилота.





Первоначально Super Cruise будет предлагаться исключительно для седана CT6. Продажи модели 2018 года в США и Канаде начнутся осенью. По предварительным данным, стоимость опции составит 2,5 тысячи долларов (цены на четырехдверку стартуют примерно с 55 тысяч).