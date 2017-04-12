Финансовые новости
- |
- 12.04.17
- |
- 19:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Cadillac добавил седану CT6 автопилот
11:38 12.04.2017 |
Компания Cadillac рассказала об автопилоте для флагманской модели CT6. Седан 2018 модельного года получил систему Super Cruise, которая самостоятельно управляет автомобилем на шоссе и позволяет водителю убрать руки с руля.
Возможность «бросить» руль - одна из главных особенностей системы. Автопилот способен ускоряться и тормозить до полной остановки, а также удерживать машину в полосе. Однако из соображений безопасности в Cadillac добавили функцию слежения за направлением взгляда водителя.
Для этого в салоне (на рулевой колонке) установлена инфракрасная камера, а на руле появился специальный индикатор уровня внимания человека за рулем. Если система посчитает, что водитель слишком сильно отвлечен от дороги (например, подолгу не смотрит вперед), он получит ряд звуковых и визуальных предупреждений. В крайнем случае автопилот вовсе остановит машину.
Как и большинство систем автономного управления, Super Cruise работает с помощью радара LiDAR и установленных под лобовым стеклом камер. Кроме того, автопилот Cadillac опирается на данные GPS - он может быть активирован только на тех дорогах, которые обозначены как подходящие. В компании отметили, что во время тестов инженеры прошли «каждую милю» автомагистралей США и Канады, чтобы сформировать специальную карту для автопилота.
Первоначально Super Cruise будет предлагаться исключительно для седана CT6. Продажи модели 2018 года в США и Канаде начнутся осенью. По предварительным данным, стоимость опции составит 2,5 тысячи долларов (цены на четырехдверку стартуют примерно с 55 тысяч).
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему парламент заморозил Конституционный cуд Януковича
|Мариупольское направление. Почему боевики снова кроют Водяное
|Почему МВФ продолжает финансировать Украину? - Atlantic Council
|Южанина: ГФС пребывает в критическом состоянии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Государственные закупки для всех
В РУБРИКЕ
|Lincoln представил новый Navigator
|Золотые iPhone 7 с гравировкой "Отче наш" освятили в церкви
|Dodge Challenger Demon получил 850-сильный мотор
|Названы страны с самыми высокими налогами в мире
|Cadillac добавил седану CT6 автопилот
|Гарнитура Xiaomi Mi VR Play 2 стоит всего 14 долларов
Это интересно
|Искусственный интеллект меняет сферу управления персоналом
|"Прыгающие капельки" помогут охладить современную электронику
|Jeep показал быстрейший и мощнейший внедорожник в мире
|По прогнозу IDC, в этом году расходы на когнитивные системы и искусственный интеллект достигнут 12,5 млрд долларов
|Ferrari разработала офисное кресло за 10 тысяч долларов
|Детская кроватка Ford имитирует поездки на автомобиле
|Минюст США рассказал о причинах задержания программиста Левашова