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Топливно-энергетический комплекс
Универсал Opel Insignia нового поколения сделали вседорожным
11:41 05.04.2017 |
Компания Opel представила вседорожную версию универсала Insignia последнего поколения, которая получила название Country Tourer. Первый публичный показ модели состоится осенью на автосалоне во Франкфурте.
От стандартной версии универсала новинка отличается, например, немного измененным дизайном и защитным обвесом кузова. Помимо этого, вседорожная модификации Insignia получила увеличенный на 20 миллиметров дорожный просвет.
В перечень оснащения Opel Insignia Country Tourer входит система полного привода с контролем вектора тяги. Сзади у универсала установлена пара многодисковых муфт с электронным управлением, которые отвечают за распределение тяги между задними колесами.
В список доступного для Opel Insignia Country Tourer оборудования входят, например, светодиодные матричные фары головного света, адаптивное шасси FlexRide с тремя предустановленными режимами работы, функция бесключевого открывания дверей и запуска двигателя, система кругового обзора, активный круиз-контроль, а также мультимедийная система IntelliLink c Apple CarPlay и Andorid Auto.
Продажи вседорожного универсала начнутся в Европе сразу после демонстрации модели во Франкфурте.
Базовая версия универсала Opel Insignia дебютировала в марте на автосалоне в Женеве. Модель построили на новой платформе, которая позволила существенно уменьшить массу по сравнению с предшественником.
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В перечень оснащения Opel Insignia Country Tourer входит система полного привода с контролем вектора тяги. Сзади у универсала установлена пара многодисковых муфт с электронным управлением, которые отвечают за распределение тяги между задними колесами.
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