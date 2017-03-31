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Топливно-энергетический комплекс
SsangYong раскрыл все подробности о новом Rexton
13:03 31.03.2017 |
Компания SsangYong полностью раскрыла новый Rexton в рамках автошоу в Сеуле. Флагманский внедорожник корейской марки получил раму из высокопрочной стали, два двигателя на выбор и современные опции.
Внешне модель нового поколения сильно похожа на концепт LIV-2. Относительно предвестника серийная машина отличается лишь деталями оптики и обвесом. Одной из особенностей экстерьера новинки стали опциональные 20-дюймовые колесные диски.
По сравнению с предшественником внедорожник стал на 95 миллиметров длиннее (4850 миллиметров), на 20 миллиметров шире (1920 миллиметров в общем) и ниже на 40 миллиметров (1800 миллиметров). Размер колесной базы равен 2865 миллиметрам (+30 миллиметров).
По умолчанию «Рекстон» будет заднеприводным. Опциональный полный привод - это жесткое подключение передней оси и понижающеаяй передача, управление - электронное. В подвеске спереди использованы двойные поперечные рычаги, сзади - многорычажка.
Новинка, в зависимости от рынка, будет предлагаться с турбированным дизельным мотором объемом 2,2 литра и мощностью 181 лошадиная сила либо 225-сильной бензиновой «турбочетверкой» объемом два литра. Первый агрегат будет сочетаться с семиступенчатым «автоматом» разработки Mercedes-Benz, а во втором - шестиступенчатой автоматической коробкой Aisin.
За доплату покупателем нового Rexton предложат аудиосистему Infinity и мультимедийный комплекс с 9,2-дюймовым дисплеем (и поддержкой Apple CarPlay с Android Auto) и систему кругового видеообзора с возможностью обзора сверху.
Кроме того, для внедорожника будут доступны отделка салона кожей наппа, девять подушек безопасности, системы помощи водителю во главе с автоматическим экстренным торможением и электропривод крышки багажника с функцией бесконтактного открывания.
На домашнем рынке продажи модели начнутся весной, до других рынков Rexton доберется ближе к концу года.
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