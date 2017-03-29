Компания Skoda опубликовала первые эскизы концептуального купеобразного кроссовера Vision E. Премьера прототипа, которые является предвестником серийной модели, состоится на Шанхайском автосалоне в апреле.

Габаритная длина новинки составляет 4645 миллиметров, ширина - 1917 миллиметров, высота - 1550 миллиметров, а размер колесной базы достигает 2850 миллиметров. Дизайн автомобиля, как говорят в компании, вдохновлен чешским хрустальным стеклом.

Кроссовер построен на «фольксвагеновской» модульной платформе MEB, которая была разработана специально для электрических моделей, а также оснащен системой автономного вождения, позволяющей парковаться без участия водителя.

Полноприводный концепт-кар приводится в движение 306-сильной электрической силовой установкой, питающейся от комплекта литий-ионных батарей. Без подзарядки автомобиль может проезжать до 500 километров. Максимальная скорость - 180 километров в час.

Как уточняет издание Auto Express со ссылкой на руководителя «Шкоды» Бернхарда Майера, серийный вариант Vision E появится в 2020 году. Это будет первая полностью электрическая модель марки, которая станет основой целого семейства подобных машин.

Всего к 2025 году у чешской компании в продаже будет пять электрокаров. При этом электрификация линейки начнется подзаряжаемого гибрида Suberb, который должен выйти в 2019-м.