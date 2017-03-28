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Топливно-энергетический комплекс
Hyundai Santa Fe стал первой легковушкой, пересекшей Антарктиду
10:41 28.03.2017 |
Вседорожник Hyundai Santa Fe стал первым легковым автомобилем, который пересек Антарктиду. Автомобиль проехал от станции Юнион Кэмп до Мак-Мердо и обратно за 30 дней.
Для путешествия использовался Santa Fe с минимальными доработками, подготовленный компанией Arctic Trucks. За рулем автомобиля находился Патрик Бергель, правнук легендарного полярного исследователя сэра Эрнеста Шеклтона. Во время поездки температура за бортом опускалась до -28 градусов по Цельсию.
Вседорожник был оснащен 2,2-литровым дизельным двигателем, при этом сам агрегат, система управления, трансмиссия, передний дифференциал и приводные валы не были доработаны и остались штатными. Для увеличения проходимости машина получила шины низкого давления.
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