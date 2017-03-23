На Женевском автосалоне дебютировал концепт Dendrobium, который служит предвестником первого сингапурского суперкара. Компания Vanda Electrics выпустит серийную версию электрической модели в случае положительной реакции публики на прототип.

Подготовка двухдверного Dendrobium с двухместным салоном велась при поддержке фирмы Williams Advanced Engineering, части Williams Group, в которую входит также команда Williams Формулы-1. Она отвечала за аэродинамику, компоновку и «электрификацию» автомобиля. При этом о составе полностью электрической системы, как ее называют в Vanda Electrics, никакой информации нет - вероятнее всего концепт вовсе не оснащен силовой установкой.

Разработчики отметили, что в случае запуска серийной версии Dendrobium получит по два электромотора на ось с одноступенчатой коробкой передач спереди и многоступенчатой коробкой сзади, а также литий-ионную батарею собственной разработки. Согласно предварительным цифрам по динамике, суперкар сможет разгоняться с места до 96 километров в час за 2,7 секунды и набирать свыше 320 километров в час максимальной скорости.

Одними из главных особенностей концепта стали автоматические «суицидальные» двери и поднимающаяся крыша. Процесс открывания происходит синхронно. Кроме того, прототип получил камеры вместо зеркал заднего вида, руль с отделкой карбоном и спортивные «ковши».

Если Vanda Electrics соберется выпустить серийное продолжение Dendrobium, премьера суперкара состоится в 2020 году.



