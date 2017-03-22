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Топливно-энергетический комплекс
BMW поборется с Mercedes-Benz с помощью 40 новинок
21:22 21.03.2017 |
Компания BMW планирует выпустить 40 новинок за следующие два года. Как сообщает Automotive News, таким образом фирма рассчитывает перехватить лидерство в премиум-сегменте у Mercedes-Benz и существенно увеличить объем продаж и доход к 2020 году.
О самом массовом запуске новых машин в истории марки заявил на ежегодной пресс-конференции марки гендиректор BMW Гаральд Крюгер. Он отметил, что компания начинает трансформацию небывалого масштаба.
Известно, что среди серии грядущих моделей будут компактный кроссовер X2 и роскошный полноразмерный кроссовер X7. Кроме того, фирма рассчитывает увеличить предложение в люкс-сегменте в дополнение к флагманской 7-Series. Среди остальных машин будут не только абсолютно новые модели, но и модификации уже существующих BMW.
Шпионы сфотографировали самый большой вседорожник BMW, который, как ожидается, будет называться X7.
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