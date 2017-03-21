За вторую неделю марта беспилотные такси Uber проехали в общей сложности около 32 тысячи километров, при этом вмешательство человека в управление автомобилями требовалось в среднем каждые 1,6 километра. Об этом говорится в отчете компании, который приводит сайт Recode.

За все время работы такси Uber, оснащенных автопилотом, вмешательство человека в управление машиной потребовалось около 20 тысяч раз.

При этом наблюдается достаточное число случаев, когда водителям приходится избегать серьезных ДТП, в которых может пострадать пешеход или причинен ущерб на сумму свыше 5000 долларов. За вторую неделю марта между подобными эпизодами машины «Убера» проехали около 320 километров. Для сравнения, в январе эпизоды такого «критического» вмешательства происходили почти каждые 80 километров.

На данный момент компания тестирует 43 автомобиля, которые в начале марта выполнили 1080 заказов в Питтсбурге и Финиксе. В Uber работают беспилотные модели на базе Volvo XC90 и Ford Fusion, причем в обоих случаях автомобили занимаются непосредственно перевозкой клиентов сервиса. Для вызова беспилотника достаточно при заказе такси выбрать категорию uberX.