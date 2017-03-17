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Топливно-энергетический комплекс
Первая модель нового конкурента Теслы оказалась дешевле Model S
14:23 17.03.2017 |
Американо-китайская компания Lucid Motors оценила свою первую модель дешевле самой доступной машины Tesla. Цены на электрокар Air стартуют с 52 500 тысячи долларов, тогда как базовая версия Model S стоит в США от 63 800 долларов (с учетом налоговых скидок, действующих в определенных штатах).
Начальная версия Air обладает запасом хода в 386 километров (против 338 у Model S), задним приводом и 400 лошадиными силами. По умолчанию модель будет оснащаться также всем необходимым оборудованием для системы автономного управления (как и «Теслы»), передними сиденьями с электрорегулировками в 12 направлениях, десятью подушками безопасности, 19-дюймовыми колесными дисками, светодиодной оптикой и аудиосистемой с десятью динамиками.
За доплату в компании предложат батареи увеличенной емкости, обеспечивающие запас хода в 507 и 644 километра (максимально возможный запас хода Model S равен 507 километрам), силовую установку с двумя электромоторами общей мощностью до 1000 лошадиных сил и полным приводом, а также адаптивную подвеску, панорамную крышу, задние сиденья с углом наклона спинки до 55 градусов и передние сиденья с массажем, подогревом и вентиляцией плюс регулировкой в 22 направлениях.
Кроме того, топовая версия электрокара получит 21-дюймовые диски, «музыку» с 29 динамиками и отделку салона более дорогими материалами.
Продажи модели начнутся со спецверсии Launch Edition, стоимость которой превысит 100 тысяч долларов. За эти деньги будут предложены особая комплектация вкупе с тысячесильной силовой установкой и стилистическими улучшениями.
О сроках начала продаж информации пока нет. На данный момент на сайте компании можно оставить предзаказ. Ранее сообщалось, что производство модели наладят на предприятии в Аризоне, в строительство которого автопроизводитель инвестирует 700 миллионов долларов. Ожидается, что выпуск начнется в 2018 году, а первые товарные экземпляры доберутся до клиентов в 2019 году.
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