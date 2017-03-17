Компания BMW выпустит «заряженную» модель M8 в трех типах кузова. По информации портала BMW Blog, в линейку войдут двухдверное купе, купеобразный седан и кабриолет.

Все три новинки станут топовыми версиями купе, четырехдверки и кабриолета 8-Series, которые придут на смену аналогичным автомобилям «шестой» серии. Первой M-новинкой, как ожидается, станет двухдверка - ее запуск должен состояться в 2019 году. Открытый вариант и купеобразный седан появятся годом позднее.

По неофициальным данным, все готовящиеся «восьмерки» в «заряженном» варианте получат четырехлитровый мотор V8 с двумя турбинами. Мощность составит около 600 лошадиных сил, с нуля до 100 километров в час новинки смогут разгоняться менее чем за четыре секунды.

Семейство BMW 8-Series будет построено на базе нынешней «семерки». Предположительно, по внешнему виду автомобили окажутся близки к концепту Gran Lusso, разработанному BMW совместно с Pininfarina.

Ранее сообщалось, что компания зарегистрировала несколько торговых марок, относящихся к будущей линейке, включая 825, 830, 835, 850, 845, 860, M850 и M8.

Кроме того, в 2016 году в Сеть попали шпионские снимки тестового прототипа купе 8-Series.

Оригинальная BMW 8-Series выпускалась с 1989 по 1999 годы и оснащалась двигателями V8 и V12. Всего свет увидели немногим более 31 тысячи машин. Почти 560-сильная M-версия «восьмерки» была подготовлена в единственном экземпляре в качестве прототипа.

Тогда руководство марки посчитало, что для серийного продолжения у модели нет шансов на коммерческий успех.