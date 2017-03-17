Финансовые новости
- |
- 17.03.17
- |
- 12:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
BMW выпустит M8 в трех типах кузова
11:01 17.03.2017 |
Компания BMW выпустит «заряженную» модель M8 в трех типах кузова. По информации портала BMW Blog, в линейку войдут двухдверное купе, купеобразный седан и кабриолет.
Все три новинки станут топовыми версиями купе, четырехдверки и кабриолета 8-Series, которые придут на смену аналогичным автомобилям «шестой» серии. Первой M-новинкой, как ожидается, станет двухдверка - ее запуск должен состояться в 2019 году. Открытый вариант и купеобразный седан появятся годом позднее.
По неофициальным данным, все готовящиеся «восьмерки» в «заряженном» варианте получат четырехлитровый мотор V8 с двумя турбинами. Мощность составит около 600 лошадиных сил, с нуля до 100 километров в час новинки смогут разгоняться менее чем за четыре секунды.
Семейство BMW 8-Series будет построено на базе нынешней «семерки». Предположительно, по внешнему виду автомобили окажутся близки к концепту Gran Lusso, разработанному BMW совместно с Pininfarina.
Ранее сообщалось, что компания зарегистрировала несколько торговых марок, относящихся к будущей линейке, включая 825, 830, 835, 850, 845, 860, M850 и M8.
Кроме того, в 2016 году в Сеть попали шпионские снимки тестового прототипа купе 8-Series.
Оригинальная BMW 8-Series выпускалась с 1989 по 1999 годы и оснащалась двигателями V8 и V12. Всего свет увидели немногим более 31 тысячи машин. Почти 560-сильная M-версия «восьмерки» была подготовлена в единственном экземпляре в качестве прототипа.
Тогда руководство марки посчитало, что для серийного продолжения у модели нет шансов на коммерческий успех.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Гройсман: Не предусматривается повышение минимальных заработных плат в 2017 году больше кроме того, что уже сделано
ТОП-НОВОСТИ
|Перспективы развития украинского военного флота в начале марта получили реальные очертания
ВМС Украины пошли по пути развития малого прибрежного флота, который будет состоять из десятков высокотехнологических, но в то же время, относительно дешевых катеров разнообразного назначения - патрульных, ракетных, противоминных, сил специальных операций и т.п.
|Обострение на Донбассе. Какие перспективы у наступления ВСУ
|США заявили о сохранении санкций, пока Россия не вернет Крым Украине
|Турция ввела пошлины в 130% для кукурузы и пшеницы из РФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|BMW выпустит M8 в трех типах кузова
|Через приложение Gmail на Android теперь можно переводить деньги
|Гибридную беспроводную гарнитуру LG Tone Studio оценили в 230 долларов
Гарнитура выделяется наличием четырёх излучателей, которые формируют "трёхмерное" звучание. То есть это не просто гарнитура, а ещё и портативная акустическая система для личного использования. LG уверяет, что это первое устройство подобного рода на рынке.
|Ford научит автомобили видеть пешеходов ночью
|Intel купила за 15 миллиардов долларов разработчика автопилота
|Почему начальник отвергает все ваши хорошие идеи
Это интересно
|Будущее в понимании TAG Heuer: модульные часы Connected Modular 45
|Кадиллаки CTS научились общаться друг с другом
|Samsung в последний момент отказалась от использования нового дактилоскопического датчика в Galaxy S8
|VW и Tata буду выпускать совместные автомобили
|В Женеве дебютировал предвестник семиместного кроссовера SsangYong
|Гибкий смартфон Samsung появится на рынке не ранее 2018 года
|Toyota привезла в Женеву трехколесный концепт i-TRIL