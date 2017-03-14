На Женевском автошоу состоялась премьера концепта SsangYong XAVL, который дает представление о будущем семиместном кроссовере корейской марки. Новинка получит компактные двигатели, выбор из механической коробки передач и «автомата», а также передний либо полный привод.

Концепт-предвестник по габаритам сопоставим, например, с Nissan X-Trail. Габаритная длина составляет 4630 миллиметров, а ширина и высота - 1866 и 1640 миллиметров соответственно. Колесная база равна 2775 миллиметрам. Дизайном, согласно SsangYong, модель должна напоминать внедорожник Korando второго поколения, выпускавшийся с 1996 по 2006 год.

Кроссовер XAVL с тремя рядами сидений оснащен мультимедийным комплексом с функцией управления со смартфонов - с помощью гаджетов пассажиры могут менять настройки климат-контроля и получать информацию от навигации, при этом система Link to Home IOT позволяет дистанционно подключаться к управлению «умным» домом.

Кроме того, в SsangYong отмечают богатый набор современных систем помощи водителю и наличие необычной подушки безопасности - в зоне между водителем и передним пассажиром.

Известно, что в моторную гамму серийной версии войдут 1,6-литровый дизельный агрегат и бензиновый двигатель объемом 1,5 литра. Оба мотора будут оснащаться системой «старт-стоп» и работать в паре с механической коробкой передач либо шестиступенчатым «автоматом».





Полный привод в обоих случаях останется в списке опций.

Выпуск новинки начнется до 2020 года.