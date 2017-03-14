Финансовые новости
- |
- 14.03.17
- |
- 18:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Китайцы показали гибридный суперкар с шестью моторами
09:30 14.03.2017 |
Китайская компания Techrules провела на Женевском автошоу мировую премьеру дизель-электрического суперкара Ren, который в топовой версии будет оснащаться шестью электромоторами. Максимальная мощность серийной модели с микротурбогенератором превышает 1300 лошадиных сил.
Фирма будет предлагать Ren в нескольких модификациях: с двумя, четырьмя или шестью моторами, одной либо двумя турбинами в роли генераторов, работающих на дизельном топливе, а также с батареями емкостью 14, 25 или 32 киловатт-часов. В самой мощной версии суперкар получит по два электродвигателя для задних колес и по одному для передних.
Суммарная отдача агрегатов составляет 1305 сил и 2340 Нм крутящего момента, чего достаточно для разгона 1630-килограммового автомобиля («сухая» масса) до первой «сотни» за 2,5 секунды. Максимальная скорость равна 320 километрам в час.
Средний расход топлива такой машины, согласно разработчикам, не превышает 7,5 литра топлива на 100 километров и на 80 литрах дизеля она способна проезжать по 1170 километров (запас хода на электротяге может достигать 200 километров).
По словам Techrules, запатентованная гибридная система TREV обладает потенциальным запасом хода до двух тысяч километров, в зависимости от автомобиля, в котором она будет применена. При использовании специальной «быстрой» зарядки на «заправку» аккумуляторов до 80 процентов потребуется не более 15 минут. Ресурс батарей рассчитан на 100 тысяч циклов.
В основе суперкара лежит карбоновый монокок, а в подвеске использованы стальные двойные поперечные рычаги и регулируемые стойки KW. Кроме того, он оснащен карбон-керамическими тормозами с 380- и 355-миллиметровыми дисками спереди и сзади соответственно.
Подготовкой шасси и кузова модели занималась итальянская фирма L.M. Gianetti, тогда как дизайн был подготовлен Джорджетто Джуджаро и его сыном Фабрицио. Доступ в салон новинки осуществляется через крышу, которая открывается практически целиком. Внутри, в зависимости от предпочтений покупателя, может находиться либо только водительское сиденье, либо еще два кресла для пассажиров (располагаются они по принципу треугольника).
В подголовники сидений интегрированы динамики и микрофоны для обеспечения связи между присутствующими. За доплату предусмотрена система видеосвязи. Интерьер китайского суперкара примечателен также отделкой кожей и джинсовой тканью от итальянского модного дома Pantaloni Torino.
Производство Techrules Ren начнется в следующем году, сборка будет осуществляться вручную в Италии. Всего фирма планирует выпустить 96 экземпляров суперкара, однако не более десяти штук в год. Стоимость пока не называется.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ намерен смягчить ограничение по продаже населению валюты с 12 тыс. гривен/день до 150 тыс. гривен/день в эквиваленте
|Данилюк допускает повторную люстрацию в ГФС
По законодательным и политическим признакам ГФС в большей мере оказалась подконтрольна премьеру. Сохранится ли такое положение вещей, зависит от поведения главы правительства, и насколько это поведение совпадет с интересами президента относительно будущего ГФС.
|Голем Коломойского. Кого сожрет "Блокадный Майдан"
|Снайперы и арта. Что происходит на мариупольском направлении
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Женеве дебютировал предвестник семиместного кроссовера SsangYong
|Гибкий смартфон Samsung появится на рынке не ранее 2018 года
|Toyota привезла в Женеву трехколесный концепт i-TRIL
|Топ-14 самых дорогих небоскребов за последние 20 лет
|Ущерб от использования ботнетов в сфере рекламы в США оценивается в $31 млрд.
По текущим расценкам стоимость бот-трафика составляет 1 цент за визит на сайт. Если оператор ботнета заставит 100 тыс. уникальных компьютеров посетить определенный сайт и сымитировать поведение реальных пользователей, то он сможет заработать порядка $1 тыс.
|Китайцы показали гибридный суперкар с шестью моторами
|ФБР расследует таинственное похищение физических биткойнов
Это интересно
|Как привлечь внимание начальника, но не рассердить его
|Создатель Lamborghini Diablo сделал для индийцев среднемоторный спорткар
|"Умную" куртку от Google и Levi’s оценили в $350
|На моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650S
|Microsoft стала размещать рекламу непосредственно в проводнике Windows 10
|Ученые вычислили лучшее время, чтобы просить повышения зарплаты
|На Женевском автошоу состоялась премьера рестайлинговой версии Nissan Qashqai