Китайская компания Techrules провела на Женевском автошоу мировую премьеру дизель-электрического суперкара Ren, который в топовой версии будет оснащаться шестью электромоторами. Максимальная мощность серийной модели с микротурбогенератором превышает 1300 лошадиных сил.

Фирма будет предлагать Ren в нескольких модификациях: с двумя, четырьмя или шестью моторами, одной либо двумя турбинами в роли генераторов, работающих на дизельном топливе, а также с батареями емкостью 14, 25 или 32 киловатт-часов. В самой мощной версии суперкар получит по два электродвигателя для задних колес и по одному для передних.

Суммарная отдача агрегатов составляет 1305 сил и 2340 Нм крутящего момента, чего достаточно для разгона 1630-килограммового автомобиля («сухая» масса) до первой «сотни» за 2,5 секунды. Максимальная скорость равна 320 километрам в час.

Средний расход топлива такой машины, согласно разработчикам, не превышает 7,5 литра топлива на 100 километров и на 80 литрах дизеля она способна проезжать по 1170 километров (запас хода на электротяге может достигать 200 километров).





По словам Techrules, запатентованная гибридная система TREV обладает потенциальным запасом хода до двух тысяч километров, в зависимости от автомобиля, в котором она будет применена. При использовании специальной «быстрой» зарядки на «заправку» аккумуляторов до 80 процентов потребуется не более 15 минут. Ресурс батарей рассчитан на 100 тысяч циклов.

В основе суперкара лежит карбоновый монокок, а в подвеске использованы стальные двойные поперечные рычаги и регулируемые стойки KW. Кроме того, он оснащен карбон-керамическими тормозами с 380- и 355-миллиметровыми дисками спереди и сзади соответственно.

Подготовкой шасси и кузова модели занималась итальянская фирма L.M. Gianetti, тогда как дизайн был подготовлен Джорджетто Джуджаро и его сыном Фабрицио. Доступ в салон новинки осуществляется через крышу, которая открывается практически целиком. Внутри, в зависимости от предпочтений покупателя, может находиться либо только водительское сиденье, либо еще два кресла для пассажиров (располагаются они по принципу треугольника).

В подголовники сидений интегрированы динамики и микрофоны для обеспечения связи между присутствующими. За доплату предусмотрена система видеосвязи. Интерьер китайского суперкара примечателен также отделкой кожей и джинсовой тканью от итальянского модного дома Pantaloni Torino.

Производство Techrules Ren начнется в следующем году, сборка будет осуществляться вручную в Италии. Всего фирма планирует выпустить 96 экземпляров суперкара, однако не более десяти штук в год. Стоимость пока не называется.