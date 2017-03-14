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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

На моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650S

10:17 13.03.2017 |

Транспорт

На моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650S. Это полностью новая разработка, начиная от дизайна, элементы которого еще не использовались ни на одной машине марки, и заканчивая карбоновым монококом и алюминиевыми кузовными панелями.

На моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650SНа моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650SНа моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650SНа моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650SНа моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650S
 

Заднеприводный суперкар, построенный на углепластиковом шасси, оснащен четырехлитровой битурбо «восьмеркой» мощностью 720 лошадиных сил (770 Нм при 5500 оборотов в минуту). Она построена на базе прежнего агрегата 3.8, устанавливавшегося на модель 650S, но имеет 41 процент новых деталей. Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

На моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650SНа моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650SНа моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650SНа моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650SНа моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650S

 

С нуля до «сотни» купе ускоряется за 2,9 секунды, до 200 километров в час за 7,8 секунды, до 300 - за 21,4 секунды. На преодоление дрэговой дистанции в четверть мили (402 метра) у суперкара уходит 10,3 секунды. Максимальная скорость - 341 километр в час. На полную остановку с 200 и 100 километров в час у «Макларена» уйдет 4,6 и 2,8 секунды соответственно.

На моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650SНа моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650SНа моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650SНа моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650SНа моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650S

 

Суперкар весит 1283 килограмма - на 18 килограммов меньше предшественника. Купе оснащено адаптивной подвеской, способной менять настойки и подстраиваться под дорожные условия каждые пять миллисекунд, а также специальным дрифт-режимом управляющей электроники, помогающим водителю поддерживать необходимый угол заноса, без опасности разворота.

На моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650SНа моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650SНа моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650SНа моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650SНа моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650S

 

Особенностью интерьера станет складная приборная панель. Она состоит из двух дисплеев: большого, на который выводится полная информация о работе автомобиля, и узкого маленького экрана, где данные показаны в усеченном виде.

На моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650SНа моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650SНа моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650SНа моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650SНа моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650S

 

Первыми будут выпущены суперкары в специальной «стартовой» модификации. Всего соберут 400 таких машин, но все они уже проданы.

Всего в 2017-м с конвейера сойдут 1200 экземпляров 720S. Со следующего года объем выпуска увеличат до 1500 автомобилей. Стоимость - от 208,600 фунтов стерлингов.


 
 
 
По материалам: Motor.ru
 

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