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Топливно-энергетический комплекс
Электрокар Renault Zoe превратили в полноприводный хот-хэтч
11:10 10.03.2017 |
Компания Renault показала на Женевском автосалоне концептуальный «заряженный» хэтчбек, построенный на платформе электромобиля Zoe. Именуемый e-sport прототип оснащен двумя электродвигателями - по одному на каждую из осей.
Суммарная отдача электрических моторов составляет 465 лошадиных сил и 640 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час 1400-килограммовый автомобиль, из которых 450 килограммов приходится на батарею емкостью 40 киловатт-часов, разгоняется за 3,2 секунды.
Кузовные панели Renault Zoe e-sport, выкрашенные в цвета команды Формулы-E.dams, изготовлены из карбона. От базовой версии электромобиля прототип также отличается аэродинамическим обвесом, расширенными колеями, уменьшенным дорожным просветом и 20-дюймовыми колесами с покрышками 245/35.
Концепт-кар также получил регулируемые амортизаторы Ohlins, рулевое колесо прямоугольной формы, кресла Recaro, цифровую приборную панель и три регулятора не центральной консоли. С их помощью можно вносить изменения в алгоритмы работы трансмиссии, выбирать режим работы электроники из четырех предустановленных вариантов, а также менять баланс тормозов.
В автомобиль также встроили каркас из стальных труб с защитными кевларовыми панелями. Эта конструкция соответствует стандартам международной автомобильной федерации (FIA).
О планах по запуску серийной версии такого электромобиля в Renault ничего не сообщили.
Стандартная версия Renault Zoe комплектуется 90-сильным электродвигателем, который питается от комплекта аккумуляторов емкостью 41 киловатт-час. От зарядки до зарядки электрокар проезжает 400 километров (300 в условиях городского трафика).
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В РУБРИКЕ
|Электрокар Renault Zoe превратили в полноприводный хот-хэтч
Суммарная отдача электрических моторов составляет 465 лошадиных сил и 640 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час 1400-килограммовый автомобиль, из которых 450 килограммов приходится на батарею емкостью 40 киловатт-часов, разгоняется за 3,2 секунды.
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