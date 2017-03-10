Компания Renault показала на Женевском автосалоне концептуальный «заряженный» хэтчбек, построенный на платформе электромобиля Zoe. Именуемый e-sport прототип оснащен двумя электродвигателями - по одному на каждую из осей.

Суммарная отдача электрических моторов составляет 465 лошадиных сил и 640 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час 1400-килограммовый автомобиль, из которых 450 килограммов приходится на батарею емкостью 40 киловатт-часов, разгоняется за 3,2 секунды.

Кузовные панели Renault Zoe e-sport, выкрашенные в цвета команды Формулы-E.dams, изготовлены из карбона. От базовой версии электромобиля прототип также отличается аэродинамическим обвесом, расширенными колеями, уменьшенным дорожным просветом и 20-дюймовыми колесами с покрышками 245/35.





Концепт-кар также получил регулируемые амортизаторы Ohlins, рулевое колесо прямоугольной формы, кресла Recaro, цифровую приборную панель и три регулятора не центральной консоли. С их помощью можно вносить изменения в алгоритмы работы трансмиссии, выбирать режим работы электроники из четырех предустановленных вариантов, а также менять баланс тормозов.

В автомобиль также встроили каркас из стальных труб с защитными кевларовыми панелями. Эта конструкция соответствует стандартам международной автомобильной федерации (FIA).





О планах по запуску серийной версии такого электромобиля в Renault ничего не сообщили.

Стандартная версия Renault Zoe комплектуется 90-сильным электродвигателем, который питается от комплекта аккумуляторов емкостью 41 киловатт-час. От зарядки до зарядки электрокар проезжает 400 километров (300 в условиях городского трафика).