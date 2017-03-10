На Женевском автосалоне состоялась мировая премьера концепта Hyundai FE Fuel Cell, который дает представление о будущем серийном водородном кроссовере марки. Прототип обладает запасом хода до 800 километров.

Концепт подготовлен в рамках глобальной программы корейской марки по выпуску 14 новых экомоделей к 2020 году. На сегодняшний день в линейке Hyundai присутствует один серийный кроссовер ix35 с силовой установкой на водородных топливных ячейках.

Серийный ix35 оснащается электрическим двигателем мощностью 136 лошадиных сил и комплектом литий-ионных аккумуляторов, энергия для которых вырабатывается в результате химической реакции между кислородом и водородом. Кроссовер может проехать без дозаправки 594 километра, а его максимальная скорость составляет 161 километр в час.

Согласно Hyundai, относительно водородного ix35 силовая установка концепта на 20 процентов легче, но при этом на 10 процентов эффективнее и на 30 процентов мощнее. Конкретной информации о составе системы в компании не привели.





Еще одной особенностью прототипа стал электрический самокат со специальной зарядной станцией в багажнике. Он может использоваться для непродолжительных поездок, например, от места стоянки автомобиля до работы.





Серийная новинка, которая отчасти станет продолжением концепта FE Fuel Cell, должна появиться в 2018 году.