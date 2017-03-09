Компания Bentley представила концептуальный родстер EXP 12 Speed 6e, который оснащен полностью электрической силовой установкой. Первый публичный показ прототипа состоялся на автосалоне в Женеве.

Детальной информации о силовом агрегате EXP 12 Speed 6e в Bentley не привели. В компании отметили лишь, что прототип укомплектовали системой беспроводной зарядки аккумуляторов. Запаса хода концепт-кара должно хватить на поездку из Лондона в Париж (около 500 километров) или из Милана в Монако (около 400 километров).

Прототип также оснастили особым режимом работы управляющей электроники, который обеспечивает более интенсивный набор скорости. Он активируется нажатием кнопки, расположенной в верхней части срезанного по хорде рулевого колеса. Там же располагается клавиши активации ограничителя скорости для движения в городе.

Центральная консоль EXP 12 Speed 6e представляет собой изогнутый сенсорный OLED-дисплей. Через него водитель и пассажир могут управлять большинством функций автомобиля. Например, развлекательным комплексом, климатической установкой или навигатором.

В отделке интерьера Bentley EXP 12 Speed 6e использовались кожа, медь, а также вставки из натурального дерева.





О планах по выпуску серийной версии EXP 12 Speed 6e в Bentley никакой информации не привели. Автопроизводитель отметил лишь, что в ближайшие годы гибридные модификации появятся у всех моделей. Первым будет внедорожник Bentayga в 2018 году.