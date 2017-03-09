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Топливно-энергетический комплекс
Pininfarina подготовила 800-сильный седан с микротурбогенератором
07:48 09.03.2017 |
В Женеве состоялась мировая премьера роскошного электрического седана H600, дизайном которого занималось ателье Pininfarina по заказу гонконгской компании Hybrid Kinetic Group. Концептуальная четырехдверка, оснащенная микротурбогенератором, обладает запасом хода в тысячу километров.
При 5200 миллиметрах габаритной длины в ширину седан достигает 2000 миллиметров, тогда как высота равна 1494 миллиметрам. Масса достигает 1870 килограммов, а ее распределение по осям составляет 52 процента (спереди) на 48 процентов (сзади).
Разработчики не предоставили детальной информации о силовой установке, однако известно, что в ее состав вошли как минимум два электромотора суммарной мощностью свыше 800 лошадиных сил. На разгон с места до 100 километров в час четырехдверке требуется всего 2,9 секунды. Подготовкой системы с микротурбогенератором HK, отвечающим за подзарядку «супербатареи», занималась фирма Hybrid Kinetic Group.
Другими особенностями концепта стали «распашные» задние двери и отсутствие центральной стойки, отделка салона кожей и деревом, мультимедийный комплекс с дисплеями для первого и второго ряда сидений, а также полностью цифровая приборная панель.
О планах на серийный выпуск Pininfarina H600 информации нет. По словам дизайн-ателье, концепт «открывает новый горизонт и бесконечные перспективы для быстроразвивающегося индустрии транспортных средств на новой энергии».
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