Компания Bugatti доставила клиентам первые три экземпляра гиперкара Chiron. Процесс сборки и подготовки этих автомобилей производитель показал в специальном ролике. В этом году будет выпущено всего 70 «Широнов».

Купе Bugatti Chiron дебютировало в феврале прошлого года. Гиперкар получил полный привод, 1500-сильный восьмилитровый турбомотор W16 и семиступенчатую роботизированную коробку передач.

С нуля до «сотни» модель ускоряется за 2,5 секунды. 200 километров в час «Широн» наберет за 6,5 секунды, а 300 - за 13,6 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 420 километров в час.

Цены на «Широн» начинаются от 2,4 миллиона евро. Всего соберут 500 машин. По состоянию на декабрь прошлого года было продано около 220 гиперкаров. Если заказать автомобиль сейчас, то он будет готов только через три года.



