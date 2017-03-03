Состоялась официальная премьера нового кроссовера премиум-класса Range Rover Velar, который займёт нишу между моделями Range Rover Evoque и Range Rover Sport.

Представленный автомобиль, как утверждается, отличается революционным подходом к дизайну. Продуманные пропорции, выдвигающиеся ручки дверей и встроенный задний спойлер улучшают аэродинамику.

Кроссовер будет доступен с рядом бензиновых и дизельных двигателей. Семейство моторов, в частности, включает бензиновый турбированный агрегат V6, который обеспечивает мощность в 377 лошадиных сил и крутящий момент 450 Н·м. На разгон с 0 до 100 км/ч такой версии требуется 5,2 секунды. Турбированный дизельный двигатель V6 обладает мощностью 298 «лошадей», а крутящий момент достигает 700 Н·м. На разгон до «сотни» требуется 6,1 секунды.

Автомобиль оборудован 8-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач ZF, интеллектуальной системой постоянного полного привода, системой адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2 (опционально), а также пневмоподвеской с электронным управлением.





Для кроссовера будут доступны матрично-лазерные светодиодные головные фары. Они обеспечивают максимальный уровень освещения, приближённый к дневному свету. При движении на скоростях выше 80 км/ч лазерная технология увеличивает яркость фар в режиме дальнего света, благодаря чему они освещают пространство на расстоянии до 550 метров от автомобиля.





Range Rover Velar получил медиасистему Touch Pro Duo с двумя сенсорными экранами размером 10 дюймов. Этот центр позволяет использовать одновременно несколько функций. Система помогает повысить эффективность работы и просматривать всю необходимую информацию. Например, можно включить навигационную систему на верхнем экране и отображение мультимедийного контента на нижнем.





Опционально возможна установка виртуальной приборной панели на основе 12,3-дюймового экрана. В состав дополнительной медиасистемы для задних пассажиров входят два 8-дюймовых экрана, которые расположены на подголовниках и могут использоваться для просмотра фильмов и телеканалов.

Приложение Land Rover iGuide рассказывает обо всех важных функциях и органах управления Range Rover Velar с помощью новейших технологий дополненной реальности.

Разумеется, огромное внимание уделено безопасности. Система динамического распределения крутящего момента на колесо работает за счёт избирательного подтормаживания колёс и в сочетании с системой Intelligent Driveline Dynamics обеспечивает отличную манёвренность.





Система предотвращения переворачивания, интегрированная с системой динамического контроля устойчивости (DSC), позволяет значительно снизить риск переворачивания из-за резкого манёвра при объезде другого участника движения или препятствия на дороге.





Активный блокируемый задний дифференциал даёт дополнительные преимущества, обеспечивая лучшее сцепление с поверхностью на поворотах и при движении по бездорожью.

Кроме того, можно упомянуть систему помощи при экстренном торможении (EBA), систему помощи при движении задним ходом с прицепом, систему контролируемого движения под уклон (HDC), функцию предупреждения о выезде за пределы полосы движения, круиз-контроль с ограничителем скорости, датчики парковки, систему автономного экстренного торможения (AEB) и пр.

Цена Range Rover Velar составит от 55 тысяч долларов США.