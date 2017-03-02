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Citroen представил свой самый технологически продвинутый автомобиль
23:51 01.03.2017 |
Марка DS, принадлежащая Ситроену, представила компактный кроссовер DS 7 Crossback. Он стал одной из самых технологически продвинутых моделей производителя, получив систему ночного видения, адаптивную подвеску, светодиодные фары, поворачивающиеся на 180 градусов, и гибридную силовую установку.
Габаритная длина кроссовера составляет 4,57 метра, ширина - 1,89 метра, а высота - 1,62 метра. Новинка построена на модульной платформе EMP2, которая уже используется для Peugeot 308, 3008 и 408, а также Citroen C4 Picasso. Автомобиль будет только пятиместным и версии с семью посадочными местами не запланировано. Объем багажника достигает 550 литров (1750 литров при сложенных задних креслах).
Вседорожник получил адаптивные светодиодные фары, которые при открытии дверей загораются пурпурным цветом и потом поворачиваются на 180 градусов. Эти элементы сделаны таким образом, чтобы напоминать граненные драгоценные камни, при этом система освещения имеет шесть режимов работы с разными настройками светового пучка для города, трассы, непогоды и даже проселочной дороги. Сзади установлены «трехмерные» LED-фонари с рисунком в виде чешуек.
На смену гидропневматике, которая раньше устанавливалась на модели «Ситроена», пришла адаптивная подвеска с камерой, «считывающей» неровности дороги и заранее подстраивающей жесткость амортизаторов на каждом из колес по отдельности.
Кроме того, DS 7 Crossback получил систему ночного видения с инфракрасной камерой, замечающей объекты на расстоянии до 100 метров. Изображение выводится на панель приборов, а возможные объекты подсвечиваются красной рамкой. За самим водителем будет следить еще одна инфракрасная камера, установленная за рулевым колесом. Она считывает направление взгляда, частое моргание и движения головы, которые могут свидетельствовать об усталости и потере концентрации. В этом случае раздастся звуковой сигнал и появится предупреждение на дисплее.
В салоне установлено два больших дисплея: 7-дюймовый для приборной панели и 12-дюймовый для мультимедийной системы. На центральной консоли находятся часы, созданные фирмой BRM Chronographes, которые поворачиваются и открываются после запуска двигателя. На хромированные элементы нанесен гильошированный узор «Clous de Paris», придуманный в 1786 году Абрахамом-Луи Бреге, основателем французского часового дома Breguet.
Также у кроссовера есть система автоматической парковки, адаптивный круиз и аудиосистема Focal c 14 динамиками.
Для модели предусмотрено шесть силовых установок, включая 300-сильный гибридный вариант с бензиновым ДВС мощностью 200 сил, двумя электромоторами по 80 киловатт (по одному спереди и сзади) и литиевой батарее емкостью 13 киловатт-часов. На электротяге такая машина может проехать около 60 километров.
Среди бензиновых моторов представлены агрегаты мощностью 130, 180 и 230 сил, а среди дизельных - 130- и 180-сильные. Все двигатели (за исключением базового) работают в паре новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Все модификации - переднеприводные. Полный привод есть только у гибридного варианта за счет электромотора на задней оси.
Мировая премьера DS 7 Crossback состоится на мартовском автосалоне в Женеве.
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