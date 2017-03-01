Японская корпорация Takata в минувший понедельник, 27 февраля, признала себя виновной в мошенничестве с автомобильными подушками безопасности и согласилась выплатить в США миллиард долларов ради урегулирования одного из крупнейших скандалов за всю историю автомобильной промышленности.

Напомним, что проблема касается нагнетателей подушек производства Takata. Бракованный элемент может провоцировать взрыв при срабатывании подушки, из-за чего находящиеся внутри салона люди рискуют получить осколочные ранения.

Дефектные изделия годами поставлялись на рынок и устанавливались в машины крупнейших производителей, включая Honda, Nissan, Fiat Chrysler, Toyota, BMW, Mazda, Ford, General Motors, Subaru и Mitsubishi. В связи со скандалом по всему миру отозваны десятки миллионов транспортных средств, но это лишь полбеды. Брак спровоцировал смерть как минимум 16 человек, а более 180 получили травмы различной степени тяжести.

Теперь Takata предстоит выплатить $1 млрд. Из них $850 млн составят компенсации автопроизводителям; ещё $125 млн - выплаты семьям жертв и пострадавшим. Оставшиеся $25 млн определены в качестве уголовного штрафа.

Между тем в ходе разбирательства выяснилось, что не менее четырёх автопроизводителей знали о дефекте подушек в течение нескольких лет, но продолжали их устанавливать, не желая идти на затраты в связи с переоборудованием. Очевидно, этим компаниям теперь придётся защищаться в суде.