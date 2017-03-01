Финансовые новости
- |
- 01.03.17
- |
- 08:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Скандал с подушками безопасности обойдётся Takata минимум в миллиард долларов
18:07 28.02.2017 |
Японская корпорация Takata в минувший понедельник, 27 февраля, признала себя виновной в мошенничестве с автомобильными подушками безопасности и согласилась выплатить в США миллиард долларов ради урегулирования одного из крупнейших скандалов за всю историю автомобильной промышленности.
Напомним, что проблема касается нагнетателей подушек производства Takata. Бракованный элемент может провоцировать взрыв при срабатывании подушки, из-за чего находящиеся внутри салона люди рискуют получить осколочные ранения.
Дефектные изделия годами поставлялись на рынок и устанавливались в машины крупнейших производителей, включая Honda, Nissan, Fiat Chrysler, Toyota, BMW, Mazda, Ford, General Motors, Subaru и Mitsubishi. В связи со скандалом по всему миру отозваны десятки миллионов транспортных средств, но это лишь полбеды. Брак спровоцировал смерть как минимум 16 человек, а более 180 получили травмы различной степени тяжести.
Теперь Takata предстоит выплатить $1 млрд. Из них $850 млн составят компенсации автопроизводителям; ещё $125 млн - выплаты семьям жертв и пострадавшим. Оставшиеся $25 млн определены в качестве уголовного штрафа.
Между тем в ходе разбирательства выяснилось, что не менее четырёх автопроизводителей знали о дефекте подушек в течение нескольких лет, но продолжали их устанавливать, не желая идти на затраты в связи с переоборудованием. Очевидно, этим компаниям теперь придётся защищаться в суде.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Верховный суд закрыл все дела против Иванющенко - Луценко
|В какую игру боевики играют с Ахметовым и Украиной
|Госбюджет Украины в январе был сведен с профицитом 15,75 млрд грн
|Правила ввоза и вывоза товаров на неподконтрольные территории Кабмин утвердит 1 марта - Гройсман
"Мы завтра примем решение правительства по критическим позициям, которые важны для экономики Украины, обеспечения нашей энергетической независимости. И это будет правило, которое будет регламентировать перемещение именно критического, небольшого количества нужных компонентов", - сказал премьер.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Скандал с подушками безопасности обойдётся Takata минимум в миллиард долларов
|SpaceX планирует отправить космических туристов к Луне в 2018 году
|Технология быстрой зарядки Super mCharge оставляет по результативности далеко позади технологии VOOC и Quick Charge
В качестве тестового образца, призванного убедить в заявленных возможностях Super mCharge, представители Meizu использовали прототип смартфона с батареей на 3000 мА·ч. Пятиминутное подключение к сети 220 В обеспечило 30-процентный уровень заряда батареи, а отметка в 60 % была преодолена уже спустя 10 минут.
|Руководство Samsung ушло в отставку из-за обвинений в коррупции
|Новый Volvo XC60 научится уворачиваться от препятствий
Новая система безопасности вмешается в управление автомобилем только в том случае, когда автоматическое экстренное торможение не позволит избежать столкновения. Функция работает на скорости от 50 до 100 километров в час, позволяя избежать столкновения не только с машинами, но и пешеходами и крупными животными.
|Новая версия шлема Samsung Gear VR будет поставляться с портативным контроллером
Беспроводный контроллер оснащён сенсорной панелью, стилизованным спусковым крючком и кнопками «Домой», «Назад», а также «качелькой». Сенсорная панель обеспечивает более быстрое взаимодействие с виртуальной средой, с возможностью выбора точки, перетаскивания, наклона и стрельбы, в то время как «курок» улучшает игровой опыт.
|Uber обвинили в краже у Google технологий беспилотного автомобиля
Это интересно
|BlackBerry Mercury представлен официально под именем KEYone
|Alcatel A5 LED — первый в мире смартфон с интерактивной LED-крышкой
Задняя панель этого устройства покрыта многочисленными светодиодами, которые загораются определённым образом при входящих вызовах и сообщениях, во время воспроизведения музыки, видеороликов и съёмки селфи или просто в процессе использования телефона (можно настраивать световые темы).
|Компания Peugeot сделала беспилотник с бетонным полом
|Huawei P10 и P10 Plus предстали в необычном зелёном цвете
Главное отличие P10 Plus от P10 заключается вовсе не в этих гигабайтах, а в характеристиках их дисплеев. В P10 установлена 5,1-дюймовая матрица с разрешением 1920 × 1080 точек, в то время как вариант с приставкой Plus получил 5,5-дюймовый экран, отображающий 2560 × 1440 пикселей.
|Компания Sony представила Xperia XZ Premium, XZs, XA1 и XA1 Ultra
|В Барселоне представлен смартфон LG G6
|Представлен телефон Nokia 3310