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Топливно-энергетический комплекс
Компания Peugeot сделала беспилотник с бетонным полом
14:34 27.02.2017 |
Компания Peugeot представила новый концепт Instinct. Четырехместный беспилотный шутинг-брейк получил продвинутый мультимедийный комплекс, способный предугадывать потребности водителя, а также покрытый тоньчайшим слоем бетона пол. Шелковистая на ощупь поверхность, согласно Peugeot, «приглашает вас разуться и расслабиться».
Мультимедийка концепта работает на платформе Internet of Things и использует облачный сервис Samsung Artik Cloud. С его помощью она может синхронизироваться с гаджетами владельца, включая отдельные приложения вроде ежедневника, и запоминать его предпочтения. С помощью полученной информации система заранее настраивает климат-контроль, режим работы управляющей электроники, а также подсветку салона и положение кресла.
Вместе с тем в навигацию автоматически загружаются сведения о запланированных поездках. Еще одной «фишкой» мультимедийного комплекса стало распознавание физического состояния человека - если система считает с умных часов владельца информацию о том, что перед поездкой он посетил спортзал, салон и различные функции машины будут настроены на максимально комфортное движение.
В шутинг-брейке предусмотрено четыре режима движения. По два для ручного управления и автономного: в режимах Drive Boost и Drive Relax автомобиль настраивается для максимально динамичного и комфортного хода соответственно. В режиме Autonomous Soft автопилот будет оринтирован на неспешную поездку, тогда как вариант Autonomous Sharp предусматривает более быстрые маршруты. Во время автономного движения руль и педали концепта почти полностью убираются, образуя дополнительное пространство на водительском месте. Он, как и остальные пассажиры беспилотника, может воспользоваться фунцкией персонального ассистента в мультимедийном комплексе через голосовые команды.
Концепт оснащен 300-сильной гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки от внешней сети, полным приводом, а также набором систем безопасности, часть которых работает с помощью интегрированных в головную оптику небольших камер.
Широкой публике новинка будет показана в рамках Женевского автосалона в марте.
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