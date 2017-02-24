В скором времени в сегменте электрических автомобилей премиум-класса может появиться ещё один игрок: готовится премьера суперкара под названием Elextra.

Информации о новинке пока, к сожалению, не слишком много. Создатели говорят лишь, что в основу автомобиля ляжет «лучшая в мире платформа для электромобилей». Заявленное время разгона с 0 до 100 км/ч впечатляет - менее 2,3 секунды.

Elextra получит кузов с четырьмя дверями - внутри смогут с комфортом разместиться четыре человека. Говорится о системе полного привода.

Дизайн электрического суперкара разработан в Швейцарии, а собираться автомобиль будет вручную неподалёку от Штутгарта (Германия). Выпуском Elextra займётся некая известная фирма, специализирующаяся на мелкосерийном производстве. В общей сложности планируется собрать не более ста экземпляров Elextra.

Дополнительную информацию об электромобиле разработчики намерены раскрыть в ближайшие месяцы. Между тем создатели автомобиля приглашают заинтересованных инвесторов принять участие в проекте.