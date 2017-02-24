Финансовые новости
- |
- 24.02.17
- |
- 15:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
На разгон до 100 км/ч электрическому суперкару Elextra потребуется менее 2,3 секунды
15:22 24.02.2017 |
В скором времени в сегменте электрических автомобилей премиум-класса может появиться ещё один игрок: готовится премьера суперкара под названием Elextra.
Информации о новинке пока, к сожалению, не слишком много. Создатели говорят лишь, что в основу автомобиля ляжет «лучшая в мире платформа для электромобилей». Заявленное время разгона с 0 до 100 км/ч впечатляет - менее 2,3 секунды.
Elextra получит кузов с четырьмя дверями - внутри смогут с комфортом разместиться четыре человека. Говорится о системе полного привода.
Дизайн электрического суперкара разработан в Швейцарии, а собираться автомобиль будет вручную неподалёку от Штутгарта (Германия). Выпуском Elextra займётся некая известная фирма, специализирующаяся на мелкосерийном производстве. В общей сложности планируется собрать не более ста экземпляров Elextra.
Дополнительную информацию об электромобиле разработчики намерены раскрыть в ближайшие месяцы. Между тем создатели автомобиля приглашают заинтересованных инвесторов принять участие в проекте.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Бои под Авдеевкой. Где ВСУ могут отбросить террористов от ДФС
|Даже если руководители ОРДЛО "национализируют" предприятия, заблокированные Семенченко, наладить сбыт их продукции они не смогут
|Харьковский облсовет отказался согласовать "Укргаздобыче" разработку газоносных месторождений
|Минагрополитики за ограничение максимальной площади земучастков у одного собственника 200 га
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На разгон до 100 км/ч электрическому суперкару Elextra потребуется менее 2,3 секунды
Дизайн электрического суперкара разработан в Швейцарии, а собираться автомобиль будет вручную неподалёку от Штутгарта (Германия). Elextra получит кузов с четырьмя дверями - внутри смогут с комфортом разместиться четыре человека. Говорится о системе полного привода.
|CrucialTec представила технологию распознавания нескольких отпечатков пальцев на дисплее смартфона
|Что плохого в том, чтобы украшать свое рабочее место?
|"Кадилаки" научатся запоминать предпочтения водителей
|Как заработать на еде, ничего не готовя
|НАСА объявило об обнаружении семи похожих на Землю планет
Это интересно
|Восстановленные Samsung Galaxy Note7 будут оснащаться аккумуляторами меньшей емкости
|Семейство Range Rover расширится до четырех моделей
|К 2030г. средняя продолжительность жизни впервые превысит 90 лет
|Представлен смартфон Huawei Honor V9 с функцией 3D-фото стоимостью от $377
Huawei рекламирует Honor V9 как первый смартфон, который можно использовать для 3D-моделирования. О чем идет речь: сдвоенная камера Honor V9 с системой лазерной фокусировки позволяет делать трехмерные снимки, которые затем можно будет напечатать на 3D-принтере.
|Новая версия гарнитуры Microsoft HoloLens не выйдет раньше 2019 года
|Aston Martin никогда не откажется от спорткаров с механической коробкой передач
|Эксперты рекомендуют прикрывать дисплей смартфона при вводе паролей