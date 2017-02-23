Компания Cadillac распространила информацию о мультимедийном комплексе CUE нового поколения, которая дебютирует вместе с седаном CTS 2017 модельного года. Одной из особенностей мультимедийки станет возможность создания отдельных профилей, с помощью которых автомобиль будет запоминать предпочитаемые настройки водителей для различных систем.

В своем профиле владельцы «Кадиллаков» смогут сохранять, например, список любимых радиостанций, маршруты в навигационной системы и определенную конфигурацию дисплея мультимедийного комплекса. Впоследствии профиль со всеми заданными настройками можно будет активировать в любой новой машине марки.

Кроме того, для новой версии CUE предусмотрены более быстрый процессор и возможность установки различных приложений из магазина Collection - вроде прогноза погоды или утилиты для аудиокниг.

Как и прежде, в мультимедийке предусмотрена поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Вместе с тем через тачскрин CUE будет осуществляться управление климат-контролем.

Выпуск автомобилей Cadillac с новой системой начнется до конца февраля, а продажи таких машин в США начнутся в середине 2017 года. Другие модели марки получат CUE следующего поколения по мере обновления модельного ряда.



