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Топливно-энергетический комплекс
"Кадилаки" научатся запоминать предпочтения водителей
12:51 23.02.2017 |
Компания Cadillac распространила информацию о мультимедийном комплексе CUE нового поколения, которая дебютирует вместе с седаном CTS 2017 модельного года. Одной из особенностей мультимедийки станет возможность создания отдельных профилей, с помощью которых автомобиль будет запоминать предпочитаемые настройки водителей для различных систем.
В своем профиле владельцы «Кадиллаков» смогут сохранять, например, список любимых радиостанций, маршруты в навигационной системы и определенную конфигурацию дисплея мультимедийного комплекса. Впоследствии профиль со всеми заданными настройками можно будет активировать в любой новой машине марки.
Кроме того, для новой версии CUE предусмотрены более быстрый процессор и возможность установки различных приложений из магазина Collection - вроде прогноза погоды или утилиты для аудиокниг.
Как и прежде, в мультимедийке предусмотрена поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Вместе с тем через тачскрин CUE будет осуществляться управление климат-контролем.
Выпуск автомобилей Cadillac с новой системой начнется до конца февраля, а продажи таких машин в США начнутся в середине 2017 года. Другие модели марки получат CUE следующего поколения по мере обновления модельного ряда.
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