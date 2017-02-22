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Топливно-энергетический комплекс
Uber начал использовать беспилотные такси в двух городах США
14:36 22.02.2017 |
Компания Uber запустила сервис беспилотного такси в городе Темпе, штат Аризона. Об этом сообщает портал The Verge. Темпе стал вторым городом в США, где в настоящее время можно вызвать беспилотник фирмы.
Разрешение на использование машин с системой автономного управления, построенных на базе кроссовера Volvo XC90, фирма получила у губернатора штата Дага Дьюси. Он лично испытал сервис, став первым пассажиром беспилотника в Темпе.
Все поездки с клиентами будут осуществляться в присутствии двух инженеров Uber, один из которых - водитель. В случае опасности он сможет вмешаться в управление автомобилем.
В конце 2016 года компания попыталась запустить аналогичный сервис в Сан-Франциско, однако власти Калифорнии потребовали отказаться от идеи в первый же день. Фирму обвинили в отсутствии разрешения на использование машин с автопилотом для перевозки пассажиров. В компании заявили, что их нельзя считать беспилотниками в полной мере, поскольку на водительском месте всегда находится человек.
Для внедрения технологии автономного вождения в рамках партнерского соглашения Volvo предоставила Uber не только кроссоверы XC90, но и седаны S90 с универсалами V90. Кроме того, с 2016 года беспилотники на базе седана Ford Fusion в тестовом режиме развозят клиентов в Питтсбурге, штат Пенсильвания.
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