Компания Land Rover показала первое изображение нового внедорожника, который получил название Range Rover Velar. Официальная премьера модели состоится 1 марта, а первый публичный показ - на автосалоне в Женеве.

Новинка призвана заполнить нишу между Range Rover Evoque и Range Rover Sport в линейке британского автопроизводителя. Никаких технических подробностей о внедорожнике пока нет.

В Land Rover сообщили, что название Velar было выбрано в честь тестовых прототипов Range Rover первого поколения - они именовались точно так же.

О том, что компания Land Rover собирается расширить семейство Range Rover в 2017 году стало известно летом 2016-го. Тогда сообщалось, что новинка поборется за покупателей с BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe.

Ожидается, что Range Rover Velar построят на платформе Jaguar F-Pace. Моторная гамма новинки будет состоять из четырехцилиндровых двигателей семейства Ingenium, а также бензинового и дизельного агрегатов V6.